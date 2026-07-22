Alka Vuica postala je baka: Snaha Dora podijelila je sretnu vijest fotkom iz rodilišta

Alka Vuica dočekala je jedan od najposebnijih trenutaka u životu - postala je baka. Radosnu vijest o dolasku prinove podijelila je njezina snaha Dora, koja je objavila prvu fotografiju s novorođenčetom

Pjevačica Alka Vuica dočekala je veliko obiteljsko veselje jer je po prvi put postala baka. Njezin sin Arian Vuica i supruga Dora Šitum Vuica dobili su prvo dijete, a radosnu vijest Dora je podijelila fotografijom iz rodilišta.

Lijepa snaha Dora objavila prvu sliku sa sinom Vizažistica i umjetnica Dora sretnu je vijest podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama, objavom fotografije iz rodilišta na svom Instagram Storyju. Objavom je otkrila da je njihova obitelj bogatija za jednog člana, a mnogi zbog plavog emotikona na slici smatraju kako je u obitelj Vuica stigao dječak. Objavljena fotografija prikazuje majku Doru s novorođenčetom u naručju, a čini se da su je njezini najbliži odlučili počastiti sushijem nakon poroda.

Ime djeteta još nije otkriveno, a riječ je o prvom djetetu za 36-godišnjeg Ariana i 28-godišnju Doru, koji su se početkom svibnja civilno vjenčali, a svoj brak planiraju obogatiti i crkvenim vjenčanjem. Par inače svoj privatan život pokušava držati dalje od javnosti, pa svaka njihova zajednička objava gotovo odmah postaje tema razgovora.