Alka Vuica postala je baka: Snaha Dora podijelila je sretnu vijest fotkom iz rodilišta

Alka Vuica dočekala je jedan od najposebnijih trenutaka u životu - postala je baka. Radosnu vijest o dolasku prinove podijelila je njezina snaha Dora, koja je objavila prvu fotografiju s novorođenčetom
Pjevačica Alka Vuica dočekala je veliko obiteljsko veselje jer je po prvi put postala baka. Njezin sin Arian Vuica i supruga Dora Šitum Vuica dobili su prvo dijete, a radosnu vijest Dora je podijelila fotografijom iz rodilišta.
Lijepa snaha Dora objavila prvu sliku sa sinom
Vizažistica i umjetnica Dora sretnu je vijest podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama, objavom fotografije iz rodilišta na svom Instagram Storyju.
Objavom je otkrila da je njihova obitelj bogatija za jednog člana, a mnogi zbog plavog emotikona na slici smatraju kako je u obitelj Vuica stigao dječak. Objavljena fotografija prikazuje majku Doru s novorođenčetom u naručju, a čini se da su je njezini najbliži odlučili počastiti sushijem nakon poroda.
Ime djeteta još nije otkriveno, a riječ je o prvom djetetu za 36-godišnjeg Ariana i 28-godišnju Doru, koji su se početkom svibnja civilno vjenčali, a svoj brak planiraju obogatiti i crkvenim vjenčanjem.
Par inače svoj privatan život pokušava držati dalje od javnosti, pa svaka njihova zajednička objava gotovo odmah postaje tema razgovora.
Baka Alka još se nije oglasila oko rođenja unuka, ali je ranije isticala kako je ponosna na sina i snahu, za koju je imala same riječi hvale.
'Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, akademska slikarica i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arian tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće', rekla Alka u jednom razgovoru za IN magazin.