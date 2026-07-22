VESELJE U OBITELJI

Alka Vuica postala je baka: Snaha Dora podijelila je sretnu vijest fotkom iz rodilišta

Ž. B.

22.07.2026 u 23:02

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov / CROPIX
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Alka Vuica dočekala je jedan od najposebnijih trenutaka u životu - postala je baka. Radosnu vijest o dolasku prinove podijelila je njezina snaha Dora, koja je objavila prvu fotografiju s novorođenčetom

Pjevačica Alka Vuica dočekala je veliko obiteljsko veselje jer je po prvi put postala baka. Njezin sin Arian Vuica i supruga Dora Šitum Vuica dobili su prvo dijete, a radosnu vijest Dora je podijelila fotografijom iz rodilišta.

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Vizažistica i umjetnica Dora sretnu je vijest podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama, objavom fotografije iz rodilišta na svom Instagram Storyju.

Objavom je otkrila da je njihova obitelj bogatija za jednog člana, a mnogi zbog plavog emotikona na slici smatraju kako je u obitelj Vuica stigao dječak. Objavljena fotografija prikazuje majku Doru s novorođenčetom u naručju, a čini se da su je njezini najbliži odlučili počastiti sushijem nakon poroda.

Dora Šitum Vuica
Dora Šitum Vuica Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora Šitum Vuica

Ime djeteta još nije otkriveno, a riječ je o prvom djetetu za 36-godišnjeg Ariana i 28-godišnju Doru, koji su se početkom svibnja civilno vjenčali, a svoj brak planiraju obogatiti i crkvenim vjenčanjem.

Par inače svoj privatan život pokušava držati dalje od javnosti, pa svaka njihova zajednička objava gotovo odmah postaje tema razgovora.

Alka Vuica i Dora Šitum
Alka Vuica i Dora Šitum Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Baka Alka još se nije oglasila oko rođenja unuka, ali je ranije isticala kako je ponosna na sina i snahu, za koju je imala same riječi hvale.

'Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, akademska slikarica i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arian tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće', rekla Alka u jednom razgovoru za IN magazin.

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VESELJE U OBITELJI

VESELJE U OBITELJI

Alka Vuica postala je baka: Snaha Dora podijelila je sretnu vijest fotkom iz rodilišta
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