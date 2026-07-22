Joško Lokas objavio fotografije s kćeri povodom 25. rođendana: 'Prvi dokaz da srce može pripadati nekome'

Televizijski voditelj Joško Lokas na društvenim je mrežama obilježio 25. rođendan svoje kćeri Noe Lokas , koju je javnosti predstavio nizom fotografija iz njezina djetinjstva i kasnijih godina, sve do danas.

Dirljiva objava najstarijoj kćeri

Uz objavu je napisao emotivnu čestitku u kojoj je istaknuo koliko ga je očinstvo promijenilo.

'Kažu da prvo dijete mijenja sve. Znam da mijenja zauvijek. Rodi se jedan novi život u nama koji stvori bezuvjetnu ljubav, prvi pravi osjećaj odgovornosti i prvi dokaz da srce može pripadati nekome više nego samome sebi. Sretan rođendan Noa' napisao je u opisu objave Lokas.

U objavi je poznati voditelj emisije 'Potjera' podijelio nekoliko Noinih fotografija koje prikazuju njezino odrastanje, pa sve do današnjice u kojoj je Noa izrasla u mladu ženu.

Sve fotografije možete pogledati OVDJE.