Joško Lokas objavio fotografije s kćeri povodom 25. rođendana: 'Prvi dokaz da srce može pripadati nekome'

Joško Lokas podijelio je s pratiteljima rijetke obiteljske trenutke povodom 25. rođendana svoje kćeri Noe. Emotivnom objavom i nizom fotografija njezina odrastanja raznježio je javnost te pokazao koliko mu znači očinstvo
Televizijski voditelj Joško Lokas na društvenim je mrežama obilježio 25. rođendan svoje kćeri Noe Lokas, koju je javnosti predstavio nizom fotografija iz njezina djetinjstva i kasnijih godina, sve do danas.
Dirljiva objava najstarijoj kćeri
Uz objavu je napisao emotivnu čestitku u kojoj je istaknuo koliko ga je očinstvo promijenilo.
'Kažu da prvo dijete mijenja sve. Znam da mijenja zauvijek. Rodi se jedan novi život u nama koji stvori bezuvjetnu ljubav, prvi pravi osjećaj odgovornosti i prvi dokaz da srce može pripadati nekome više nego samome sebi. Sretan rođendan Noa' napisao je u opisu objave Lokas.
U objavi je poznati voditelj emisije 'Potjera' podijelio nekoliko Noinih fotografija koje prikazuju njezino odrastanje, pa sve do današnjice u kojoj je Noa izrasla u mladu ženu.
Sve fotografije možete pogledati OVDJE.
Njegovi su pratitelji ubrzo reagirali brojnim čestitkama, a u komentarima su mnogi istaknuli kako je Noa izrasla u vrlo lijepu djevojku. Među poznatima javio se i televizijski voditelj i glumac Tarik Filipović, koji je napisao: 'Sretno i nasmijano. Stric Tarik'.
Od ostalih poznatih lica Lokasu su se u komentarima javili Viktorija Rađa, Iva Radić, Jelena Perčin, Bojana Gregorić Vejzović, Ana Radišić, Barbara Kolar, Amar Bukvić i brojni drugi slavni koji su napisali rođendanske čestitke i slične poruke podrške.
Uz Nou, Lokas ima i sinove Tomu i Jakova, a svu djecu je dobio s bivšom suprugom Ivanom. Poznati voditelj se krajem lipnja na društvenim mrežama oglasio još jednom emotivnom objavom, kojom je obilježio 17. rođendan sina Jakova.
Tada je napisao: 'Moj vilenjak, moj astronaut i moja snaga raste brže nego što bih volio, ali me istovremeno svaki njegov korak ispunjava neizmjernim ponosom. Jakove, sretan ti rođendan'.