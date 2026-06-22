Zvijezda 80-ih progovorila o teškom iskustvu sa snimanja kultnog filma

Kultna tinejdžerska komedija 'Slobodan dan Ferrisa Buellera' obilježila je osamdesete, no za Miju Saru snimanje filma nije ostalo u lijepom sjećanju. Glumica je prvi put otvoreno progovorila o napetom odnosu s redateljem Johnom Hughesom i razlozima zbog kojih je napustila Hollywood

Mia Sara, koja je u kultnom filmu iz 1986. utjelovila Sloane Peterson, priznala je da godinama izbjegava intervjue upravo zbog iskustva sa snimanja. Iako je svjesna koliko je film važan brojnim generacijama gledatelja, kaže da ne želi uljepšavati vlastita sjećanja.

'Nisam se dobro slagala s Johnom Hughesom' 'Uglavnom ne dajem intervjue jer snimanje filma 'Slobodan dan Ferrisa Buellera' za mene nije bilo dobro iskustvo', rekla je 59-godišnja glumica u razgovoru za The Sunday Times. 'Vrlo sam svjesna koliko je taj film ljudima drag i ne želim ih razočarati. Ali nisam se dobro slagala s Johnom', rekla je o redatelju Johnu Hughesu, koji je preminuo 2009. godine.

Opisala ga je kao 'neobičnog čovjeka' koji je želio da se mlada glumačka ekipa intenzivnije druži te zajedno otkriva klasike francuskog novog vala. 'Drugi su već bili iskusni glumci, a ja sam bila svojeglava djevojka iz New Yorka koja je već gledala sve te filmove. Mislim da ga je to frustriralo', prisjetila se. Dodala je kako tada nije imala dovoljno emocionalne zrelosti da se nosi ni s tuđim, ni s vlastitim egom.

Zaljubljenost koja nije bila uzvraćena Unatoč neugodnim uspomenama sa seta, Sara je priznala da je tijekom snimanja bila zaljubljena u kolegu Matthewa Brodericka, koji je glumio Ferrisa Buellera. 'Bila sam strašno zaljubljena u njega', rekla je, dodajući da osjećaji nisu bili uzvraćeni. U to je vrijeme Broderick potajno bio u vezi s Jennifer Grey, koja je u filmu glumila njegovu sestru Jeanie Bueller.

Hollywood nije bio mjesto za nju Glumica je priznala da nikada nije bila istinski sretna u glumačkoj profesiji te da ju je iscrpljivao proces audicija. 'Nikada nisam imala otpornost potrebnu za stalna audicijska odbijanja. Ima projekata na koje sam ponosna, ali gledajući u cjelini, moja glumačka karijera nije bila sretna', iskreno je rekla.