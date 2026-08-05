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Zaboravite na napetost s malih ekrana: Lijepa Alja iz 'Dalekog grada' oduševila fotkom u badiću iz Barcelone

D.A.M.

05.08.2026 u 21:33

Sinem Unsal
Sinem Unsal Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
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Turska zvijezda, Sinem Unsal, koja je ulogom snažne Alje osvojila domaću publiku, odlučila je napraviti predah od napornih snimanja i napuniti baterije na popularnoj europskoj destinaciji

Dok hrvatski gledatelji svake večeri s nestrpljenjem i grčem u želucu prate razvoj događaja u hit seriji 'Daleki grad', pitajući se kako će se dalje razvijati odnos između Alje i Džihana (Ozan Akbaba) sada kada se u priču uplela Merjem, njegova velika ljubav iz mladosti, glavna glumica u stvarnom životu vodi potpuno drugačije 'bitke' - one kako uhvatiti što više sunca.

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Prekrasna Sinem Unsal, koja maestralno utjelovljuje lik Alje, ovih je dana odlučila uzeti zasluženi odmor nakon iznimno iscrpljujuće televizijske sezone. Omiljena 33-godišnja glumica poznata je kao velika ljubiteljica putovanja. Nakon što je nedavno posjetila egzotični Japan, svoju je ljetnu turneju nastavila u srcu Europe.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

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Sudeći prema njezinim najnovijim objavama na Instagramu, Sinem trenutno uživa u ljepotama Španjolske, točnije u Barceloni. Glumica redovito časti svojih gotovo četiri milijuna pratitelja predivnim kadrovima s odmora, a posebno je oduševila fotografijama s plaže.

Da joj opuštanje na pijesku i bijeg od kamera itekako gode, potvrdila je i atraktivnom fotografijom u dvodijelnom kupaćem kostimu na kojoj je pokazala svoju besprijekornu i njegovanu figuru. Komplimenti obožavatelja iz cijelog svijeta odmah su se počeli nizati u komentarima.

I dok se gledatelji 'Dalekog grada' pitaju hoće li Džihan i Alja napokon pronaći zajednički jezik unatoč duhovima prošlosti i obiteljskim intrigama, jedno je sigurno - talentirana Sinem trenutno je miljama daleko od teških televizijskih suza, uživajući u svakom trenutku svog mediteranskog odmora.

'Daleki grad' (druga sezona)
  • 'Daleki grad' (druga sezona)
  • 'Daleki grad' (druga sezona)
  • 'Daleki grad' (druga sezona)
  • 'Daleki grad' (druga sezona)
  • 'Daleki grad' (druga sezona)
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Serija 'Daleki grad' (druga sezona) Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

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