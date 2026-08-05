Zaboravite na napetost s malih ekrana: Lijepa Alja iz 'Dalekog grada' oduševila fotkom u badiću iz Barcelone

Dok hrvatski gledatelji svake večeri s nestrpljenjem i grčem u želucu prate razvoj događaja u hit seriji 'Daleki grad' , pitajući se kako će se dalje razvijati odnos između Alje i Džihana ( Ozan Akbaba ) sada kada se u priču uplela Merjem , njegova velika ljubav iz mladosti, glavna glumica u stvarnom životu vodi potpuno drugačije 'bitke' - one kako uhvatiti što više sunca .

Prekrasna Sinem Unsal , koja maestralno utjelovljuje lik Alje, ovih je dana odlučila uzeti zasluženi odmor nakon iznimno iscrpljujuće televizijske sezone . Omiljena 33-godišnja glumica poznata je kao velika ljubiteljica putovanja. Nakon što je nedavno posjetila egzotični Japan , svoju je ljetnu turneju nastavila u srcu Europe .

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Sudeći prema njezinim najnovijim objavama na Instagramu, Sinem trenutno uživa u ljepotama Španjolske, točnije u Barceloni. Glumica redovito časti svojih gotovo četiri milijuna pratitelja predivnim kadrovima s odmora, a posebno je oduševila fotografijama s plaže.

Da joj opuštanje na pijesku i bijeg od kamera itekako gode, potvrdila je i atraktivnom fotografijom u dvodijelnom kupaćem kostimu na kojoj je pokazala svoju besprijekornu i njegovanu figuru. Komplimenti obožavatelja iz cijelog svijeta odmah su se počeli nizati u komentarima.