Izabrala mirniji život: Joan Cusack vratila se na crveni tepih nakon 11 godina

Joan Cusack , danas 63-godišnjakinja, posljednji se put na crvenom tepihu pojavila 2015. godine, a posljednju filmsku ulogu ostvarila je 2019. Povratak u javnost privukao je veliku pažnju, osobito jer glumica već godinama vodi povučen život daleko od Hollywooda.

Na londonskoj premijeri filma 'Toy Story 5' Joan Cusack pojavila se u elegantnoj kombinaciji bijele košulje i crne suknje visokog struka - ultimativnoj modnoj kombinaciji iz 90-ih . Društvo joj je pravio suprug Richard Burke, s kojim je u braku više od 30 godina.

'Woody je dugo bio u središtu priče i zaslužio je predah. Jessie je bila spremna preuzeti veću odgovornost i postati nova liderica među igračkama', rekao je Stanton za MovieWeb.

Redatelj Andrew Stanton objasnio je da je vrijeme za promjenu fokusa bilo logičan korak.

Glumica ponovno posuđuje glas omiljenom liku Jessie , koja će u novom nastavku Pixarove uspješnice imati znatno važniju ulogu. Prema najavama, upravo Jessie preuzima vodeću poziciju među igračkama, dok Woody više neće biti glavni fokus priče.

Joan Cusack proslavila se tijekom osamdesetih filmovima 'Class', 'Sixteen Candles', 'Say Anything…' i 'Working Girl', a kasnije je ostavila snažan trag i u komedijama poput 'Vrijednosti obitelji Addams' i 'Rock'n'roll škola'. Tijekom karijere osvojila je nagradu Emmy za seriju 'Shameless' te zaradila dvije nominacije za Oscara .

Posljednjih godina uglavnom se povukla iz javnosti. Sa suprugom i sinovima Milesom i Dylanom živi u Chicagu, gdje od 2011. vodi trgovinu poklona. U ranijim intervjuima isticala je da joj život izvan Los Angelesa omogućuje normalnije obiteljsko okruženje i odrastanje djece daleko od pritiska filmske industrije.

'Toy meets Tech'

Radnja filma 'Toy Story 5', koji u kina stiže 19. lipnja, donosi novi izazov za Woodyja, Jessie i ostatak ekipe. Ovoga puta igračke će se suočiti s tehnologijom i elektroničkim uređajima, koji sve više zaokupljaju pažnju djece.