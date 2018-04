Zgodni crnogorski glumac pokazao novi look bez brade

Momčilo Otašević, markantni glumac koji je dobro poznat svim ljubiteljima serije 'Čista ljubav' pokazao je svoj novi imidž - bez brade

'Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali', rekla je Jelena Perčin za InMagazin.

Iz braka s Kristijanom Babićem, Jelena ima osmogodišnju kćerku Lotu, dok će crnogorskom glumcu Momčilu Otaševiću ovo biti prvo dijete.