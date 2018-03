Jelena Perčin otkrila da razmišlja o drugom braku

Jelena Perčin progovorila o svojoj drugoj trudnoći i Momčilu Otaševiću nakon što je skoru prinovu na svojoj stranici Facebooka potvrdila sad već dobro poznatim riječima 'nepopravljivi optimizam=biti trudan u Hrvatskoj'

'To se više odnosilo na mogućnosti koje trudnice imaju u Hrvatskoj. Mi ako nećemo igrati predstavu moramo ići na bolovanje, a na bolovanju nam primanja jako padnu. Imam sreću da radim u kazalištu koje ima razumijevanje tako da još uvijek radim, nisam na bolovanju, ali znam puno kolegica koje su morale na bolovanje jer su toliko bile 'maltretirane' da su dale otkaz jer nisu više mogle podnositi tu torturu. Strašno je u državi koja kao donosi neke mjere za poticanje nataliteta i stalo joj je do toga, ali nije baš tako', kaže Jelena.

Glumica je odgovorila i na pitanje zašto se zaljubila u devet godina mlađeg Momčila.

'Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali', kaže Jelena Perčin.