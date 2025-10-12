Zdravlje Diane Keaton naglo se pogoršalo, a ni najbliži do samog kraja nisu znali kroz što prolazi

Zdravstveno stanje oskarovke Diane Keaton naglo se pogoršalo u posljednjim mjesecima prije smrti, a čak ni njezini najbliži prijatelji nisu znali kroz što prolazi

Zdravstveno stanje glumice Diane Keaton naglo se pogoršalo u posljednjim mjesecima prije njezine smrti. Prema izjavi prijatelja za People magazin, njezino se zdravlje vrlo naglo pogoršalo, što je slomilo srce svih onih koji su je voljeli. Prijatelji su naglasili da je njezin brzi odlazak bio neočekivan.

Keaton i njezini najbliži odlučili su privatno čuvati detalje o njezinoj borbi sa zdravljem. U posljednjim mjesecima bila je okružena samo najbližom obitelji, koja je odlučila sve zadržati u privatnosti. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu bili u potpunosti svjesni što se događa.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Prodaja kuće kao prvi znak Jedan od alarmantnih znakova bio je u ožujku kada je Keaton svoju kuću iz snova u Los Angelesu stavila na prodaju za 29 milijuna dolara. Ovaj potez iznenadio je prijatelje s obzirom na to da je ranije govorila kako planira tamo ostati trajno. Izvor je također otkrio da su mještani njezina kvarta u Brentwoodu primijetili kako Keaton, koja je bila poznata po tome što je svakodnevno šetala svog psa, nije viđena posljednjih nekoliko mjeseci. Voljela je svoj kvart i sve do prije nekoliko mjeseci svakodnevno je šetala svog psa. Obično je bila obučena na isti način, sa šeširom i svojim prepoznatljivim sunčanim naočalama bez obzira na vrijeme.

Diane Keaton Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER





Diane Keaton Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER

'Uvijek je bila jako draga, smiješna i pričljiva. Razgovarala je sa svojim psom kao da je osoba. Bila je ekscentrična i imala je tu staromodnu holivudsku auru. Bila je jako posebna,' rekao je jedan od izvora. Posljednji javni trenutci Keaton je preminula u Kaliforniji u subotu, potvrdio je obiteljski glasnogovornik. Uzrok smrti nije objavljen. Iza nje je ostalo dvoje djece, kći Dexter i sin Duke, koje je posvojila kad je bila u pedesetima.