Posljednja objava legendarne Diane Keaton ganula je obožavatelje

Posljednja Instagram objava Diane Keaton prije smrti sadržavala je dirljiv i iskren trenutak kod kuće s njezinim psom. Glumica je preminula u dobi od 79 godina u Kaliforniji u subotu, 11. listopada. Posljednju objavu na društvenoj mreži podijelila je 11. travnja, u čast Nacionalnog dana kućnih ljubimaca. U sklopu suradnje s Hudson Grace, brendom za dom i lifestyle, Keaton je podijelila fotografiju sa svojim voljenim zlatnim retriverom Reggiejem.

'Dokaz da naši kućni ljubimci također imaju odličan ukus! Sretan Nacionalni dan kućnih ljubimaca od HG-a i @diane_keaton,' glasio je opis objave.

Keaton, strastvena ljubiteljica pasa, otkrila je da je Reggieja dovela u svoj život 2020. godine kroz Instagram objavu koja je sadržavala snimke psa kako trči i skače u dvorištu. Dobitnica Oscara često je na Instagramu dijelila zabavne i iskrene trenutke iz osobnog i kreativnog života.

Krajem 2024. godine Keaton je objavila fotografije i videozapise iza kulisa sa snimanja božićnog singla 'First Christmas', što je bio njezin prvi solo projekt snimanja. Povremeno je dijelila i fotografije sa svojom djecom, kćerkom Dexter od 29 godina i sinom Dukeom od 25 godina.

Neponovljiv duh

Zvijezda filma 'Klub prvih supruga' koristila je platformu društvenih medija kako bi pokazala svoj prepoznatljiv neobičan i neovisan duh. Na svoj 77. rođendan u siječnju 2023. Keaton je objavila montažu raznih raskošnih torti uz zvuk vlastitog glasa koji pjeva 'Sretan rođendan'.

'Sretan rođendan ljubavi moga života…meni!', napisala je u opisu duhovite objave.