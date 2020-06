Zbog toples fotografija sa zmijom oko vrata doživjela je osudu javnosti: Samo tjedan dana prije udaje za princa skinula je piercing, sakrila tetovaže - i postala omiljena princeza

Da život nekada doista piše bajke, uvjerila se u to i Sofia Kristina Hellqvist, sasvim obična Šveđanka koja je prva iz naroda ušla u tamošnju kraljevsku obitelj. A baš kakve bajke i jesu, niti ova kraljevska ljubavna priča nije bila idealna od samog početka, ponajviše jer današnja princeza ima poprilično burnu prošlost, uključujući poziranje u toplesu za naslovnicu tamošnjeg časopisa za muškarce Slitz

‘Bila je to golema mržnja protiv mene kao osobe, ljudi su bili protiv naše ljubavne veze. To su ožiljci i trauma za cijeli život. Teško se s time nositi kad ste sami, ali ja sam imala sreći da pored sebe imam ljubav i podršku obitelji, supruga i ljudi koji me vole’, otkrila je svojedobno švedska princeza, a koja danas ima naklonost svog naroda, osobito nakon što je u ovo doba pandemije koronavirusa odlučila volontirati u zdravstvenim ustanovama.

Iako je došla do finala, nije pobijedila, no nakon toga preselila se u New York te je upisala računovodstvo na New York Institute of English and Business, plaćajući studij radom kao konobarica, ali i učiteljica joge. S kolegom iz joga studija u kojem je radila kreirala je i posebnu odjeću za vježbanje pod nazivom 'Drop of Mindfulness'.