Željela je samo da je netko voli: Život su joj obilježili kompliciran odnos s majkom i seljenje po sirotištima, a od imidža glupe plavuše, na kojem je izgradila karijeru, nikad nije uspjela pobjeći

U kolovozu ove godine navršava se punih 58 godina otkako nas je napustila najpoznatija plavuša svijeta - Marilyn Monroe. Da je kojim slučajem živa, upravo na današnji dan, 1. lipnja, navršila bi 94 godine. No život je za nju napisao sasvim drugačiji scenarij. Bilo kako bilo, Marilyn Monroe uvijek će biti glumica koja je američkom predsjedniku Johnu F. Kennedyju pjevala ‘Sretan rođendan’, a upamćena će ostati i scena u kojoj se njezina bijela haljina diže na ulici i gotovo otkriva sve što se krije ispod nje. Marilyn Monroe uvijek će ostati i Norma Jeane Baker, djevojčica koja je imala velike snove - one da postane filmska zvijezda, što joj je na kraju i uspjelo

Rođena je 1. lipnja 1926. kao Norma Jeane , kći Gladys Baker i Charlesa Stanleyja Gifforda , a koji su se upoznali u filmskom laboratoriju, u koji je naletio ovaj prodavač. Za Gladys Baker govorilo se da je komplicirana žena s psihičkim problemima koja je, prije negoli je rodila kćer, imala dva propala braka, a Gifford ju je ostavio čim je doznao da je trudna. Iako je svim silama željela sama odgajati kćer, to joj kao samohranoj majci nije bilo ni najmanje lako u to doba. Stoga je, podlegavši pritisku, samo dva tjedna nakon rođenja Norme Jeane odvela djevojčicu u kuću Ide i Waynea Bolendera , susjeda njezine majke Delle Monroe.

Gotovo sedam godina Norma Jean živjela je s Bolenderima, a oni su bili silno vezani uz nju, toliko da su je željeli posvojiti, no Gladys nije željela pristati na to jer joj je prvi suprug nakon razvoda odveo dvoje djece. Bila je odlučna u naumu da joj više nitko neće oduzeti dijete.

Gladys su ovi događaji pogurali preko ruba. ‘Trebala si to biti ti’, govorila je Gladys svojoj sedmogodišnjoj kćerki, a ubrzo potom doživjela je živčani slom nakon kojeg je hospitalizirana do kraja svog života.

Norma Jean tada je imala tek 16 godina, a za Jamesa je to bila šansa da ju ‘spasi’, on je trebao biti njezin princ na bijelom konju. Iako je željela živjeti daleko od sirotišta, ideja braka nije ju privlačila, no na kraju je pristala, a sve je potrajalo četiri godine, tijekom kojih je njezin suprug otišao na ratište, a ona se preselila kod njegovih roditelja.

Godine 1942., kada je dospjela u još jedno sirotište, kako bi se spasila, Norma Jean udala se za Jamesa Doughertyja , susjeda obitelji Goddard. Naime, iako su povremeno izlazili, nije to bilo ništa ozbiljno, no kada se doznalo da se njezina udomiteljska obitelj seli te da joj je potreban netko tko će službeno preuzeti brigu o njoj, Grace je dogovorila vjenčanje s Jamesovim majkom.

Budući da je bila usamljena te se većinu vremena dosađivala, Norma Jean odlučila je prihvatiti posao u obrani, a upravo tamo zamijetio ju je fotograf koji je snimao sve što se događa iza zatvorenih vrata. Sve to dovelo ju je do karijere modela te je brzo napustila svoj posao. Potpisala je ugovor s modnom agencijom Blue Book i obojila svoju smeđu kosu u platinastu plavu.

Upravo u Las Vegasu manekenka u usponu upoznala je Billa Pursela , s kojim je postala prijateljica i većinu vremena provodila s njim istražujući okolinu te uživajući po restoranima. No ubrzo se vratila u Los Angeles te je dobila ponudu koju je čekala cijeli život - poziv na audiciju za Twentieth Century Fox. Čelnici su bili toliko oduševljeni njome da su joj odmah dali da potpiše ugovor, no ona nije mogla sakriti razočaranje kada je shvatila da u njemu piše kako mora promijeniti ime u Marilyn Monroe.

Godine 1952. Marilyn je upoznala umirovljenog igrača bejzbola Joea DiMaggija , u kojeg se zaljubila, a paralelno je snimala filmove ‘Niagara’, ‘Muškarci više vole plavuše’… No to za nju više nije bilo zadovoljavajuće, nije željela imati samo uloge priglupe plavuše. Željela je da budu bolje i kvalitetnije, a kada je trebala doći na snimanje filma koji joj je odredio studio, odlučila je spakirati kofere, odletjeti u San Francisco i udati se za DiMaggija.

Postala je zvijezda u usponu, netko s kime svi žele raditi, no sve je umalo propalo nakon što se doznalo da je pozirala gola, kao i da je njezina majka, za koju je bila uvjerena da je mrtva, i dalje živa, lošeg psihičkog stanja i zatvorena u ustanovu. Sve to umalo joj je uništilo karijeru, no ona je odlučila reći istinu, pa kako bude. Tada je rekla kako se skinula gola jer nije imala prebijenog novčića, kao i da nije znala što se doista dogodilo s njezinom majkom jer ju je okolina željela zaštititi. Javnosti se svidjela njezina iskrenost i više joj ništa nije stajalo na putu.

Kako bi je kaznio, studio ju je suspendirao, no ubrzo su popustili i ona je snimila ‘Nema biznisa do šoubiznisa’ i ‘Sedam godina vjernosti’. Upravo posljednji film bio je poguban za njezin brak. Trenutak u kojem je snimala kultnu scenu u kojoj se njezina haljina diže do struka nije se svidio njezinu suprugu te nije krio bijes time što okupljeni, među kojima su bili i fotografi, gledaju donje rublje njegove supruge. Postao je nasilan, a sve to toliko je uznemirilo Marilyn Monroe da je odlučila tražiti razvod.

Godine 1955. preselila se u New York, osnovala filmsku kompaniju s fotografom Miltonom Greenom i počela ići na satove glume, ali i na psihoanalizu. Redovito je odlazila u kazalište i često je provodila vrijeme u backstageu razgovarajući s velikim glumcima. Nekako u to vrijeme započela je vezu s Arthurom Millerom, za kojeg se 1956. i udala. No ta sreća nije predugo trajala jer je Marilyn naletjela na njegov dnevnik u kojem je pisao kako je razočaran njome te da ga je nebrojeno puta već osramotila pred prijateljima jer nije pametna kakvom mu se činila.