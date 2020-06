Svoj život podredila je obitelji: Nakon kraha braka ljubav je pronašla sa zlatnim olimpijcem i s njim postigla prvi poslovni uspjeh; danas joj sve što dotakne donosi milijune

U Americi, ali i u velikom dijelu svijeta, njezino ime itekako je poznato jer je ona glava klana Kardashian-Jenner. Jedan od najpopularnijih reality showova današnjice iznjedrio je i nove zvijezde, a o njihovom uspjehu i poslovnim pothvatima odlučuje upravo ona - Kris Jenner. Iza sebe ima dva braka, s pokojnim odvjetnikom Robertom Kardashianom te s bivšim zlatnim olimpijcem Bruceom Jennerom, danas poznatijim kao Caitlyn Jenner. Osim što je majka petero kćeri i sina, Kris Jenner ima funkciju njihova menadžera

Običnom televizijskom gledatelju vjerojatno se čini kako je jedna od najpoznatijih obitelji na svijetu, klan Kardashian-Jenner, cijeli život na internetu i televiziji, no nije tako. Prije 2007. godine oni su javnosti bili poprilično nepoznati, iako se neki možda sjećaju prezimena Kardashian iz 90-ih godina, kada se sudilo O.J. Simpsonu. Naime član njegova odvjetničkog tima bio je upravo Robert Kardashian Sr., otac Kourtney, Kim, Khloe i Roberta Kardashiana i prvi suprug Kris Jenner, a koja je u to doba već podnijela papire za razvod.

Kris Jenner mnogi smatraju ‘glavom hobotnice’ koja upravlja svime i donosi glavne odluke kada su financije njezine obitelji u pitanju, a upravo je ona napravila najbolji potez potpisavši ugovor s kabelskom televizijom E!, na kojoj je 14. listopada 2007. emitirana prva epizoda reality showa ‘Keeping Up with the Kardashians’. Kritičari nisu bili blagonakloni, smatrajući da je cijela priča izmišljena, kao i da akteri showa izgovaraju unaprijed dogovorene rečenice. No mišljenje kritičara bilo je manje važno jer je u kratkom periodu reality show postao svjetski hit, s milijunima obožavatelja diljem svijeta, a Kris Jenner preuzela ulogu menadžera za šestero djece. Ovo je priča upravo o njoj.

Kris Jenner rođena je 5. studenog 1955. u San Diegu u Kaliforniji kao Kristen Mary Houghton. Njezin otac Robert Houghton bio je inženjer u zrakoplovstvu, a nakon što su se, kada je imala sedam godina, njezini roditelji rastali, ona i mlađa sestra Karen nastavile su živjeti s majkom Mary Jo Shannon. Njezina majka prodala je obiteljski dom u San Diegu i s djevojčicama se preselila u Clairemont, u kojem je Kris pohađala školu. Samo godinu nakon što su joj se roditelji rastali Kris je dijagnosticiran kancerozni tumor kostiju, no, nasreću, nije metastazirao, pa je izvađen operacijom. Majka joj se u međuvremenu udala za biznismena Harryja Shannona, a tri mjeseca nakon preseljenja obitelji u Oxnard njegov je poslovni partner pobjegao sa zajedničkim novcem, zbog čega su se morali vratiti u San Diego.

Kris Jenner maturirala je u srednjoj školi Clairemont, a želju za fakultetom nije imala. Za razliku od svojih vršnjakinja, ona je željela postati supruga i majka, što joj se ubrzo i ostvarilo - 8. srpnja 1978., sa samo 22 godine, udala se za uspješnog odvjetnika Roberta Kardashiana, čiji je najbolji prijatelj bio sportaš i glumac O.J. Simpson, dok je ona postala bliska prijateljica njegove supruge Nicole Brown Simpson. Par je u braku dobio četvero djece, kćeri Kourtney, Kim i Khloe i sina Roberta, a 1991. podnijeli su papire za razvod. Nekako u to doba O.J. Simpson ubio je svoju suprugu i bio optužen za ubojstvo, a u njegovom odvjetničkom timu našao se i njegov najbolji prijatelj Robert Kardashian te je upravo na tom suđenju stekao nevjerojatnu popularnost. Robert Kardashian preminuo je 2003. od raka jednjaka.

Tijekom zajedničkog života Kris je puno naučila od svojeg prvog supruga, a to iskustvo unijela je u svoj drugi brak. U jeku brakorazvodne parnice 1990. godine upoznala je zlatnog olimpijca Brucea Jennera, dva puta razvedenog oca četvero djece. U braku su dobili dvije kćeri, Kendall i Kylie, a Kris je od samog početka odlučila pomoći suprugu da financijski ponovno ojača kako bi financirao mnogobrojnu obitelj. ‘Gledala sam i učila uz svog supruga, najboljeg odvjetnika kojeg sam vidjela. Bila sam jako ponosna na njega i puno sam naučila od njega. Kada sam upoznala Brucea, postala sam mu odmah menadžer jer on nije znao ništa o tome. Vidjela sam potencijal u njemu, no on ga nije znao unovčiti. Nitko ga nije angažirao ni za što, a onda sam se dosjetila kako mu pomoći.’

Kris je preuzela njegov život u svoje ruke i počela pregovarati o nevjerojatnim ponudama. ‘Rekla sam svojoj asistentici Lisi: ‘Imamo nevjerojatnog čovjeka ovdje, koji je odličan u onome što radi, no nema nikoga tko će ga voditi. Ima 200 dolara na bankovnom računu, što ćemo napraviti?’ Bila sam svjesna toga da se moramo zbrojiti jer djeca moraju jesti.’ Kako je rekla, nakon razvoda od Roberta Kardashiana ostala je bez svih prihoda, a za Brucea se udala iz velike ljubavi. ‘Nije imao posjetnice ni CV, glasnogovornika… ništa… A onda sam se dosjetila da ćemo mu napraviti fotografije, pripremiti govor i on će krenuti.’ Posljednji novac potrošila je na press materijale, točnije njih sedam tisuća, koje je potom poslala na sve važne adrese u Americi. Preostalo im je čekati, i to ne predugo. Gotovo preko noći ponude su krenule pristizati, a Kris je i danas itekako svjesna da je sve to bilo upravo zahvaljujući njoj i njezinoj snazi.

‘Žena se ne probudi jednog dana da bi shvatila da je snažna, to moraš postići i zaslužiti. Moraš proći kroz puno toga u životu zbog čega ćeš ojačati. Svaki put kada nakon pada ustaneš i otreseš prašinu sa sebe, to je korak naprijed. Bila sam sretna što sam napokon mogla biti mirna jer sam znala da su djeca sita, da idu u škole koje žele, da dobivaju sve što žele. Sve je bilo podređeno njihovim snovima, ali i tome da platim hipoteku i kredite. No nikada nisam odustala.’

Nos za biznis itekako je imala, što se još jednom potvrdilo 2007., kada je upoznala producenta Ryana Seacresta, a rezultat njihove suradnje bio je ‘Keeping Up with the Kardashians’, reality show koji posljednjih 13 godina prati živote cijelog klana Kardashian-Jenner. Tijekom godina dobio je i mnogobrojne ‘nastavke’, poput ‘Kourtney and Khloe Take Miami’, ‘Kourtney and Kim Take New York’, ‘Khloe i Lamar’… Zbog nevjerojatne popularnosti - o kojoj su maštali, no da će se ostvariti u tolikoj količini, nisu ni sanjali - ponude su krenule pristizati sa svih strana, a Kris Jenner stala je na čelo cijele obitelji i u njihovo ime počela donositi odluke. Upravo zahvaljujući njoj njezina su djeca zaradila milijune, a ona se, ponosna na samu sebe, prozvala momager, što je zapravo kombinacija riječi mama i menadžer. Danas nema polja na kojem se obitelj Kardashian-Jenner nije okušala - reality showovi, dizajniranje odjeće, kozmetika, pisanje autobiografija…

‘Moj moto u životu je uvijek bio - ako ti netko kaže da nešto nije moguće, razgovaraš s pogrešnom osobom. Uz Kim sam dosta naučila oko toga gdje je granica i kada se mama mora povući da bi nastupio menadžer. No dopuštam svojim kćerima, odnosno klijentima, i da same biraju u nekim slučajevima.’ Ipak, život konstantno pred kamerama donosi i neke negativnosti, a upravo pod svjetlima reflektora propao je njezin drugi brak. U lipnju 2013. Bruce i Kris Jenner odlučili su uzeti malih predah od svega, da bi u prosincu iduće godine njihov razvod bio finaliziran.

Javnost je ostala šokirana kada je Bruce Jenner u travnju 2015. odlučio javno priznati ono o čemu se već duže šuškalo - da je transrodna osoba. Ubrzo se podvrgnuo hormonskoj terapiji, ali i operativnom zahvatu promjene spola. Te jeseni i službeno je promijenio ime, postao Caitlyn Jenner i počeo se predstavljati kao žena. Od razvoda Kris Jenner je u vezi s 25 godina mlađim biznismenom Coreyjem Gambleom, no njezina obitelj i dalje joj je najvažnija.