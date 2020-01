Žanamari u javnom okršaju s hejterima: 'Majka sam i neću se ‘obući’'

Domaća glazbenica osim vokalom, privlači pažnju i atraktivnim fotografijama na društvenim mrežama koje očito nekima ne sjedaju. Posljednjih dana prozivali su je zbog njezinih golišavih izdanja, a jasno i glasno je izrazila stav o tome da se odijeva kako hoće unatoč tome što je majka. Što je bio povod reakciji Žanamari je ispričala za tportal

'Ovako: Majka sam i neću se ‘obući’. Sad kad smo to riješili ajmo hejteri odmah se izjasnite da i to primitivizma što imam ovdje odmah poblokiram, pa da se onda mogu u miru tu i tamo javiti normalnoj ekipi ovdje na fejsu', poručila je Žanamari na Facebooku.

Što je izazvalo takvu reakciju uspješne poslovne žene, majke i sretno udane supruge?

'Nisam nikad na Facebooku, odlučim se malo vratiti i objavit fotografiju i odmah neki napad. Ljudima je očito predosadno u životu. Uglavnom, samo sam napisala svoje mišljenje i dok sam se okrenula već su taj status razvukli svi portali. Na Instagramu sam objavila sliku u haljini koja mi je tak i tak bila ‘na redu’ za objaviti pa sam se našalila na gore spomenutu situaciju. To je sve. Iskreno ne dira me hejt. Upravo suprotno. Donosi mi followere i reach jer automatski aktiviraju normalnu ekipu da kažu i svoje mišljenje. Sve je to dio društvenih mreža a moje društvene mreže su ujedno i moj posao. Brendovi s kojima radim vole vidjeti hype. Osobno nisam neki ekshibicionist nit me briga za objavljivanje fotki i to je prava istina. Ali život i posao su se preselili na internet i društvene mreže i nema smisla bježati od toga. Javne osobe su prije imale bodyguarde koji su ih štitili od nasilnika i hejtera, a danas imaju administratore na društvenim mrežama', ispričala nam je kroz smijeh Žanamari.