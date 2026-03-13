Zajedno su više od tri desetljeća, no rijetko ih viđamo: Vlado Šola snimljen u izlasku sa suprugom

Vlado i Nataša Šola više od trideset godina dijele život, a javnost ih rijetko ima priliku vidjeti zajedno. Upravo zato njihov sinoćnji izlazak na premijeru predstave nije prošao nezapaženo. Legendarni hrvatski rukometni vratar i njegova supruga pojavili su se rame uz rame i odmah privukli znatiželjne poglede
Jedan od najlegendarnijih hrvatskih rukometnih vratara, Vlado Šola stigao je na premijeru predstave 'Carmina Burana', a dodatnu je pozornost izazvao time što mu se pridružila supruga Nataša, koja se već dugo nije pojavljivala na javnim događanjima.
Za tu prigodu profesorica defektologije odabrala je profinjenu tamnu kombinaciju koju je upotpunila kratkom krznenom jaknom, dok se proslavljeni vratar odlučio za elegantni outfit - crni sako i tamnu košulju. Par svoj privatni život drži daleko od znatiželjne javnosti.
Slove za jedan od najstabilnijih domaćih parova
Njihova je ljubavna priča započela još prije nego što je Vlado postao velika sportska zvijezda, a vezu su zaokružili brakom davne 1994. godine. Roditelji su 31-godišnju kćeri Luke i 16-godišnjeg sina Maxa.
Obitelj na prvom mjestu
Inače, obitelj Šola vode miran obiteljski život u Dugom Selu, a o privatnim temama rijetko javno govori. Ranije je ipak otkrio da mu sin trenira plivanje umjesto rukometa, dok se kći, koja živi izvan Hrvatske, nikada nije zanimala za sport i potpuno je posvećena nekim drugim područjima. Supruga ga, kaže, prati i podržava koliko god može u svemu što radi.