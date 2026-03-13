Zajedno su više od tri desetljeća, no rijetko ih viđamo: Vlado Šola snimljen u izlasku sa suprugom

Blizanci

Komunikacija vam ide, ali lako ulazite u rasprave koje ne vode nikamo, osobito ako vam je dosadno ili ste pod stresom. Bolje prolazite ako danas više slušate i promatrate, a manje komentirate svaku sitnicu. Možete dobiti važnu informaciju ili ponudu ako zadržite otvoren stav, čak i kada se ne slažete sa svima. Dan je dobar za učenje i razmjenu ideja, ali ne i za forsiranje svog stava pod svaku cijenu.

