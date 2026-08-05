Jeste li je primijetili? Majka od Sejran iz 'Zlatnog kaveza' sada briljira u 'Nasljedniku'

Turska serija 'Nasljednik' već je od prvih epizoda uspjela prikovati gledatelje uz ekrane napetom pričom, obiteljskim intrigama i galerijom živopisnih likova. Radnja se razvija kroz neprestane sukobe interesa, skrivene motive i neočekivane obrate, zbog čega publika iz večeri u večer iščekuje nove nastavke. Posebnu pažnju privlači i jedna dobro poznata turska glumica, koju domaći gledatelji pamte kao majku Esme od Sejran iz hit serije Zlatni kavez, a koja i ovdje ostavlja snažan dojam svojom karizmatičnom interpretacijom

U 'Zlatnom kavezu' upravo je njezin lik Esme, majku Sejran i Sune - ženu iz siromašne obitelji koju muž tretira poput sluškinje, a koja svoju bol i nepravdu trpi u tišini. Njezine tihe pobune, suzdržane geste i pogledi koji govore više od riječi učinili su Sezin Bozacı jednim od najprepoznatljivijih ženskih lica serije.

U seriji 'Nasljednik' glumi Serhatovu tetku, ali je gledamo u potpuno drukčijem, 'otkačenijem', hipi izdanju - s tetovažama po licu, raskuštranijom kosom i smoked eye šminkom.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

'Sevde je lik čiju je prošlost obilježila golema patnja - izgubila je muškarca kojeg je voljela, doživjela silovanje, a najteže od svega, netko joj je oduzeo dijete. Nakon takvih trauma njezin se razum slomio, pa je postala svojevrsna izopćenica, svjesno gurana i ostavljena izvan društvenih okvira, kao netko tko je 'izvan sustava' i ne uklapa se u konvencije. Ne bi je, kaže, bilo posve točno nazvati potpuno ludom, jer njezino mentalno stanje neprestano oscilira – ima nagle emocionalne skokove i nepredvidive reakcije', kaže Sezin Bozacı o ulozi liku iz serije 'Nasljednik' za turski medij Now.

Dodala je da je Sevde istovremeno je žena snažne intuicije i izoštrenog uvida, pa unatoč svemu zna djelovati mudro te da kombinacija krhkosti, nagona i unutarnje mudrosti čini njezin lik punim iznenađenja i unutarnjih kontradikcija.

Glumica kaže da su uloge 'luđaka' same po sebi jako zahvalne i šarolike, ali i vrlo osjetljive za igranje. Čim je pročitala Sevđinu priču, odmah ju je poželjela utjeloviti, jer se takve uloge rijetko pojavljuju - one u kojima se glumac može stvarno izazvati, isprobati nešto drugačije i svjesno riskirati. Ljudi, objašnjava, prema 'luđacima' imaju jako kompleksne osjećaje: istovremeno ih vole i sažalijevaju, ali ih se i boje, pa im se ponekad čak i gade. Takvi likovi su uznemirujući, nemirni – a upravo takve ona najviše voli igrati.

Odustala od karijere inženjerke Sezin je rođena 1977. godine u Istanbulu. Iako je isprva krenula potpuno drugačijim putem i upisala studij Računalnog inženjerstva na Tehničkom sveučilištu u Istanbulu, njezina ljubav prema glumi ipak je prevladala te je odustala od karijere inženjerke. Nakon toga posvetila se umjetnosti i magistrirala film i dramu na Sveučilištu Kadir Has 2008. godine. Njezini prvi glumački koraci bili su vezani uz kazalište, dok je televizijsku karijeru započela 2009. godine. Također je zapažen i njezin filmski debi s manjom ulogom u filmu 'Şimdiki Zaman'. Tijekom godina glumila je u raznim serijama, filmovima i kazališnim predstavama te izgradila reputaciju vrlo svestrane glumice.