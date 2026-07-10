Dok Alja prolazi kroz pravu dramu u 'Dalekom gradu', privatno je 'pobjegla' iz Turske

Prelijepa turska zvijezda Sinem Unsal iskoristila je stanku u snimanju teških scena pa je spakirala kofere i otputovala na Daleki istok. Spas od medijske pažnje i napornog tempa pronašla je na odmoru u Japanu .

Na oduševljenje njenih 3,4 milijuna pratitelja na Instagramu, glumica se javila fotografijama s ulica Tokija, a u najnovijoj objavi i iz Kyota . Očito je još uvijek pod dojmom tog putovanja.

Bez trunke glamura

Ljepotica je bezbrižno spavala u metrou, isprobavala azijsku kozmetiku u drogerijama, guštala u gurmanskim specijalitetima, plesala na kiši i obilazila znamenitosti bez trunke glamura. Društvo na ovom romantičnom putovanju pravio joj je zaručnik, markantni glumac Berk Cankat, s kojim je u sretnoj i stabilnoj vezi te kojega vješto skriva od prevelike medijske pozornosti.

Unsal se smatra jednom od najperspektivnijih i najpraćenijih glumica u turskoj televizijskoj industriji. Glumiti je započela 2017. godine pojavivši se u seriji 'Çoban Yıldızı', u kojoj je glumila lik Güneş, što je označilo početak njezine profesionalne karijere.