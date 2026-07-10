uživa s dečkom

Dok Alja prolazi kroz pravu dramu u 'Dalekom gradu', privatno je 'pobjegla' iz Turske

D.A.M.

10.07.2026 u 06:04

Sinem Unsal
Sinem Unsal Izvor: Profimedia / Autor: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia
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Domaća publika iz večeri u večer napeto prati svaku novu epizodu hit-serije 'Daleki grad' i navija za hrabru Alju koja se u zadnjim epizodama oporavlja od izvlačenja Džihana iz gorućeg auta i čini sve da bi se on što prije oporavio, a glavna glumica Sinem Unsal pritom uživa u zasluženom odmoru

Prelijepa turska zvijezda Sinem Unsal iskoristila je stanku u snimanju teških scena pa je spakirala kofere i otputovala na Daleki istok. Spas od medijske pažnje i napornog tempa pronašla je na odmoru u Japanu.

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U potpuno drugačijem i romantičnom scenariju

Na oduševljenje njenih 3,4 milijuna pratitelja na Instagramu, glumica se javila fotografijama s ulica Tokija, a u najnovijoj objavi i iz Kyota. Očito je još uvijek pod dojmom tog putovanja.

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Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Bez trunke glamura

Ljepotica je bezbrižno spavala u metrou, isprobavala azijsku kozmetiku u drogerijama, guštala u gurmanskim specijalitetima, plesala na kiši i obilazila znamenitosti bez trunke glamura. Društvo na ovom romantičnom putovanju pravio joj je zaručnik, markantni glumac Berk Cankat, s kojim je u sretnoj i stabilnoj vezi te kojega vješto skriva od prevelike medijske pozornosti.

Unsal se smatra jednom od najperspektivnijih i najpraćenijih glumica u turskoj televizijskoj industriji. Glumiti je započela 2017. godine pojavivši se u seriji 'Çoban Yıldızı', u kojoj je glumila lik Güneş, što je označilo početak njezine profesionalne karijere.

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