Za sve solo igrače na Valentinovo: Preporuka serija i filmova na Pickbox NOW

SKANDINAVSKE SERIJE

Izlaz (Exit) je norveška dramska serija inspirirana istinitim pričama onih superbogatih. Radnja je smještena u ekskluzivni svijet bogate elite Osla, a serija prati živote četvero prijatelja koji, čini se, imaju sve – osim izlaza. Moderna drama roni ispod ekstravagantne površine i otkriva mračan, skriven svijet hedonizma i rizika motiviranih dosadom, mučeničkim emocijama i željom za bijegom.

Tama: Oni koji ubijaju (Den som dræber) napet je danski psihološki triler. Radnja se vrti oko detektiva Michelsena koji pokušava riješiti slučaj nestale djevojke za koju jedini vjeruje da je još uvijek živa. Ubrzo shvati da nije riječ samo o nestalom slučaju...

Licem u lice (Forhøret) napeta je danska triler-serija, prepuna laži, šokova i obrata. U fokusu je policijski istražitelj Rasmussen koji dobije slučaj mlade djevojke koja je navodno počinila samoubojstvo. Kad dođe na patologiju, prestravljen je shvativši da je zapravo riječ o njegovoj kćeri Christini.

Opsjednuti (Besatt) je norveška detektivska serija o dvama problematičnim detektivima koji, unatoč svojim razlikama, postaju uključeni u najveći i najčudniji slučaj svojih života. Potraga ih odvede u svijet prostitucije, ubojstava, trgovine ljudima, ali i paranormalnog. BRITANSKE SERIJE

Poirot (Agatha Christie's Poirot) najpopularnija je britanska detektivska serija svih vremena. Sastoji se od sveukupno 70 epizoda, a Poirota glumi genijalni glumac David Suchet. Svaka epizoda adaptacija je romana ili kratke priče Agathe Christie i sve ih možete gledati na Pickboxu NOW!

Osim klasičnog Poirota, na Pickbox NOW dostupan je i serijal s Johnom Malkovichem u najpopularnijoj detektivskoj ulozi – Agatha Christie: Ubojstva po abecedi (Agatha Christie: The ABC Murders).

Spasi me (Save Me) originalna je, misteriozna i napeta nova serija, s Lennyjem Jamesom (The Walking Dead, Line of Duty) u glavnoj ulozi. Proglašena je najboljom dramskom serijom 2019. godine te je osvojila nagradu Royal Television Societyja. HOLIVUDSKA PRODUKCIJA

Moć (Power) glamurozna je dramska serija redatelja i producenta 50 Centa koja se vrti oko balansiranja između dvaju oprečnih svjetova – glamuroznog svijeta noćnih klubova te svijeta droge i kriminala. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada NAACP, organizacije koja promovira postignuća obojenih ljudi, 50 Cent nominiran je u kategoriji za najboljeg redatelja, a Omari Hardwick nominiran je za najboljeg glumca u seriji.

Uhvatite maloga (Get Shorty) mračna je kriminalistička komedija s Chrisom O’Dowdom i Rayem Romanom u glavnim ulogama. Serija se temelji na popularnom romanu Elmorea Leonarda, a priča prati Milesa – kriminalca i ubojicu koji pokuša promijeniti profesiju i postati filmski producent.

Rivijera (Riviera) specifična je i zanimljiva serija oskarovca Neila Jordana, s Julijom Stiles u glavnoj ulozi. Mnogi su seriju odmah prozvali jet set trilerom. Rivijera je takvu originalnu etiketu zaslužno stekla i izazvala mnoštvo pozitivnih kritika.

Istina o slučaju Harryja Queberta (The Truth About the Harry Quebert Affair) misteriozna je miniserija s Patrickom Demspeyjem (Uvod u anatomiju) u glavnoj ulozi. U seriji pratimo mladog pisca Marcusa koji odlazi u posjet popularnom piscu i ikoni mlade generacije Harryju Quebertu po inspiraciju za pisanje. Misterij nastaje kada Marcus neočekivano doznaje da je Harry optužen za ubojstvo 15-godišnje Nole koja je nestala 30-ak godina prije. ROMANTIČNI FILMOVI Preporučujemo vam i dašak ljubavi s romantičnim naslovima – na Pickbox NOW pronaći ćete više od 20 romantičnih filmova.

Sve za ljubav (All For Love, 2017.) romantični je film koji prati Jo, spisateljicu ljubavnih romana. Zbog istraživanja za sljedeći roman upiše strogi program treninga za specijalce koji vodi Colin, ozbiljan i predan instruktor.

Ljeto za pamćenje (A Summer to Remember, 2018.) vrti se oko ljetnog putovanja u Fidži. Jessica i njezina kći odlaze na odmor, a ubrzo Jessica na otoku upozna Willa.

Jedi, pij i vjenčaj se (Eat, Drink and Be Married, 2019.) vrti se oko Jess i Maxa koji tri dana prije vjenčanja odluče otkazati svadbu. Billie vodi neprofitnu udrugu koja hranu s već plaćenih, ali neodržanih svadbi donira potrebitima. Kad Jess i Max u pratnji Maxova brata Charlieja dođu k Billie, Charlie je uspije uvjeriti da mu pomogne ponovno spojiti Jess i Maxa.