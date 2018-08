Za njim uzdišu milijuni žena: Svi su ludi za ovim zgodnim glumcem

Noah Centineo, 22-godišnji američki glumac nova je zvijezda romantičnih komedija i to zahvaljujući Netflixovom filmskom hitu, romantičnoj komediji 'To All the Boys I've Loved'

Publika, ali i filmska kritika oduševljena je mlađahnim glumcem neodoljivog osmijeha koji je sjajno utjelovio Petera Kavinskog u netipičnoj romantičnoj komediji za mlade 'To All the Boys I've Loved', prema 'young adults' besteseleru hvaljene autorice Jennny Han.

Radi se o filmu koji je najbolji predstavnik renesanse romantičnih komedija koje su se vratile u velikom stilu. 'To All the Boys I've Loved' je moderna teen komedija namijenjena suvremenim tinejdžerima. Odlična glumačka postava je za svaku pohvalu (a zanimljivo je kako glavni likovi nisu svi američki bijelci), a izdvaja se i sjajnim dijalozima i humorom.

Glavna junakinja ovog Netflixovog hita je slatka srednjoškolka Lara Jean čiji se život iznenada zakomplicira kad se njezina pisma upućena bivšim simpatijama posve neočekivano nađu u njihovim rukama, a jedan od njih je i Peter Kavinsky kojeg tumači talentirani glumac Noah Centineo čije ime, kažu upućeni u showbizz trendove, valja dobro zapamtiti. Dakako, Noah je najveća zvijezda ovog filma, a zahvaljujući toj ulozi vojska njegovih obožavateljica je svakim danom sve brojnija te se se s velikim zanimanjem iščekuje njegov novi film 'Sierra Burgess Is a Loser' koji će na Netflixu biti prikazan 7. rujna.

Prije nego je postao novi miljenik teen publike, Noah se pojavio u seriji The Fosters i filmovima 'How to Build a Better Boy' i 'The Gold Retrievers', a ostvario je i manje uloge u Disneyjevim serijama 'Austin & Ally' i 'Shake It Up'.

A ukoliko vam je njegov lik odnekud poznat, to je zasigurno zbog hita Camile Cabello 'Havana' ft. Young Thug u kojem se pojavljuje ovaj mlađahni ljepotan.

'Volim romantične komedije, a i sam sam nepopravljivi romantik. Ipak, nadam se da ću jednog dana imati priliku dokazati se i u drugim žanrovima', kaže 22-godišnji glumac rođen u Miamiju u obitelji talijansko-njemačkih korijena. Veliki povratak romantičnih komedija: Hollywood ih se odrekao, ali ne i Netflix - i to iz jako dobrih razloga Zahvaljujući Netflixovim naslovima, vratio se i interes publike za romantičnim komedijama. Upravo je taj streaming div vratio romantične komedije na pravi način, slažu se filmski znalci.