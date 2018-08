Ovo je pet novih romantičnih komedija o kojima svi govore

Filmski žanr zadužen za dobar osjećaj doživljava novi procvat, ali ovoga puta na malim ekranima. Ako ste ljubitelj romantičnih komedija, ove nikako ne bi ste smjeli propustiti

The Stand-In

Ova romantična komedija još nije ugledala svjetlo dana, ali ljubitelji ovog žanra neće morati dugo čekati jer će se definitivno prikazati do kraja godine. Producirala ga je ista kompanija kao i hit 'To All the Boys I've Loved Before', a budući da su glavne zvijezde zgodni ljubitelj ženskih srca Noah Centineo i jedna od glavnih glumica hit serije 'Riverdale' Camila Mendes, zvjezdani status među mlađom publikom, lai i onom nešto starijom, mu je osiguran. Čini se da bi upravo ovaj film mogao zacementirati status romantičnih komedija kao novog (starog) najpoželjnijeg filmskog žanra današnjice.