Veliki povratak romantičnih komedija: Hollywood ih se odrekao, ali ne i Netflix - i to iz jako dobrih razloga

Filmskom žanru koji je desetljećima vladao kinima posljednjih godina industrija zabave sve više je okretala leđa. Romantičnu komediju Hollywood Reporter je 2013. godine čak proglasio mrtvom, navodeći kako su studijima prioritet filmovi koji imaju potencijala za nastavke i za međunarodnu publiku. Na Netflixu se s tim ne slažu, a imaju i jako dobre razloge za to

Tvrdnju Hollywood Reportera opovrgnuo je 2017. godine časopis Vulture, tvrdeći kako romantične komedije nisu mrtve, nego da su doživjele promjenu. Kao primjer navode HBO-ovu seriju 'Nesigurna' i seriju televizijske mreže TV Land 'Mlađa', ali i indie filmove koji donose nešto progresivnije priče poput 'Kako izgubiti nevinost' i 'Kako biti solo'. U nekim svojim aspektima, poput onog u kojem se žene svode na bića opsjednuta muškarcima, klasična romantična komedija je mrtva, navode u Vultureu i zaključuju kako je riječ o odličnom pročišćavanju.

Netflix je napravio nešto radikalno, primjećuju u časopisu Glamour, i vratio romantične komedije na pravi način. Tijekom prošle godine streaming div je objavio sedam originalnih filmova u punom sjaju romantičnih komedija iz 2003. godine, uskraćenih za uvredljive metafore ('Us and Them', 'The Kissing Booth', 'Set It Up', 'Alex Strangelove', 'Ali's Wedding', 'Catching Feelings' i 'The Week Of').