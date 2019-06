Za njih su pisani najveći hitovi: Znate li tko su Marina, Olivera ili Tamara iz hit pjesama?

I dok se neke pjesme pišu 'bez pravila', ima i onih za koje su njihove autore inspirirale žene. Imati tu čast da cijela zemlja pjeva u glas pjesmu posvećenu upravo njoj dobile su tek rijetke, a tko su one i kakve su uloge imale u životima naših pjevača, ali i autora, otkrili su već odavno i oni sami

Graciju Pedić upoznao je ljetujući na otoku Silbi, na kojoj su u to doba mladi iz cijele bivše države dolazili kako bi uživali u potpunoj slobodi, mnogi i kao nudisti. Da joj je posvećena pjesma, vjerojatno nikada nije otkrila studentica s Filozofskog fakulteta koju su, da ona to i ne zna, iza leđa zvali Krvava Meri .

Momčilo Bajagić Bajaga posvetio je stihove pjesme 'Zažmuri' pjevačici Alki Vuici dok je pjesnik Vlado Dijak 1949. opjevao jednu Selmu, a ta je pjesma na kraju postala jedan od najvećih hitova bivše države. Selma Borić bila je studentica kojoj je on jednom odnio kofere do vlaka. Što se zbilo među njima, ostalo je između njih dvoje, no Dijak je bio opčinjen njome. Da je pjesma posvećena njoj, doznala je tek 1975. godine i tada je prišla Goranu Bregoviću iz Bijelog dugmeta nakon koncerta i rekla: 'Ja sam ta Selma!'

Ivana je opjevana nekoliko puta, a ona koju je napisao Jura Stublić posvećena je tada 13-godišnjoj Ivani iz Zapruđa, dok su stihovi '... često sretnem Enu u svojim snovima', koje je otpjevao Darko Rundek, navodno bili posvećeni prerano preminuloj Eni Begović, no on je to godinama kasnije demantirao.

'Puno puta su me pitali tko je bila ta Ena. Nažalost, to nije bila Ena Begović, ali to je bila super tema za razne tabloide. Mislim, u to vrijeme puno smo izlazili, svaku večer bili smo vani, a naravno da je tu bilo djevojaka koje su bile u istom društvu. Bilo mi je drago da se možemo družiti, ali nijedna od njih zapravo se nije zvala Ena.'