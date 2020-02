Za Meghan Markle samo je nebo granica: Stručnjaci tvrde kako bi u ovoj godini ona sama mogla zaraditi gotovo 700 milijuna kuna

Otkako je u Kanadi, Meghan Markle posvetila se kuhanju kašica za Archija, vježbanju joge, ali i traženju idealnog agenta i menadžera kako bi se na velika vrata vratila u Hollywood, ovoga puta sve na račun svog 'novog imena' i kraljevske obitelji koju su napustili

To je bio i njihov prvi javni angažman, budući da su, otkako su svijetu obznanili da napuštaju kraljevsku obitelj, vrijeme provodili sa devetomjesečnim sinom Archijem u iznajmljenoj vili na otoku Vancouveru u Kanadi.

Tada je u Londonu održana premijera filma 'Kralj lavova', na kojem su bili i Beyonce i Jay Z , a princ Harry svoju je suprugu 'prodao' Disneyjevom šefu Bobu Igeru , doslovce ga tražeći da joj ponudi neki posao. Dogovor je nakon toga sklopljen, a umjesto novca, Meghan Markle zatražila je donaciju za dobrotvornu udrugu Elephants Without Borders.

Kada je riječ o prvoj gaži u Miamiju, stručnjaci tvrde kako je to za njih bio odličan potez, budući da su se sada infiltrirali i među neke od najbogatijih ljudi svijeta. Tako jedan od PR magova, Ronn Torossian, smatra kako su od Kanade do Miamija stigli privatnim letom, dobili privatni apartman, usluge šminke i frizure, a ti troškovi popeli su se do nekih 250 tisuća dolara. Prema njegovom mišljenju, Harry i Meghan mogli bi postati najplaćeniji govornici na tržištu.

'Ne bi me začudilo da za jednu gažu dobiju milijun dolara, a za godinu dana njihova moć i zarada neće imati granice', dodao je Ronn Torossian, dok prijatelj obitelji Kardashian, PR-ovac Simon Huck prognozira kako bi već u ovoj godini sama Meghan Markle mogla zaraditi nevjerojatnih 700 milijuna kuna.