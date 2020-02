Prijatelji Meghan Markle otkrivaju: 'U Britaniji nije spavala noćima, patila je od napadaja panike i strahovala za svoju budućnost'

Američka glumica Meghan Markle udajom za princa Harryja postala je britanska vojvotkinja i prihvatila niz dužnosti koje ta titula nalaže. Nova sredina, ljudi, obitelj i stroga pravila u njoj su budili neugodne osjećaje, stres i tjeskobu kojih se sada napokon riješila

‘Nisam imala pojma s kolikim ću se pritiskom susresti. Kada sam se zaljubila u Harryja moji su američki prijatelji bili sretni zbog mene, no oni iz Velike Britanije su mi rekli da će me tabloidi uništiti te da se ne upuštam u to. Teško je. Nije me mnogo ljudi pitalo kako sam. Nisam baš dobro. Teško je biti u fokusu javnosti i biti mlada majka, žena.’, rekla je tada sa suzom u oku 38-godišnja Meghan Markle.