U čemu je privlačnost serije 'Yellowstone'? Kaubojska obiteljska drama epskih razmjera pravi je TV fenomen, čija popularnost samo raste

'Yellowstone', američka hit serija iza koje stoji Taylor Sheridan, talentirani glumac, scenarist i redatelj, prerasla je u veliki TV fenomen i dobila dva prednastavka, a na krilima dosadašnjeg uspjeha - stiže ih još

Osim serije '1883' iz 2021., koja prati obitelj Dutton na njihovom putu prema opasnim prostranstvima na Zapadu, na streaming servisu Paramount+ prije nekoliko dana počeo se prikazivati još jedan najavljeni prednastavak u kojem ćemo vidjeti dvoje veterana, a njih ne treba posebno predstavljati: legendarnog Harrisona Forda i oskarovku Helen Mirren.

Ali to nije sve, tzv. Taylorverse širi se i na treći spinoff 'Yellowstonea', pod nazivom '6666', koji je već u produkciji, i 'Bass Reeves'. Serija 'Yellowstone', u kojoj pratimo priču o moćnoj obitelj Dutton, vlasnicima ranča u Montani, najvećeg u SAD-u, opčinila je Amerikance, ali i ne samo njih. Opisana kao neowestern koji uključuje nevjerojatne prizore američkih prostranstava, zanimljive obiteljske odnose, ali i brutalne obračune i intrige kakvih se ne bi posramili ni Sopranovi, serija je posve zaokupila publiku otkad je premijerno prikazana još 2018. godine. Tijekom ljeta prve sezone prikazane su na HRT-u, a sad su sve dostupne (pet sezona) na novom streaming servisu SkyShowtime, baš kao i spin-off '1883', dok se uskoro očekuje i serija '1923' s Helen Mirren i Harrisonom Fordom. U čemu je tajna uspjeha ove serije? Taylor Sheridan, fanovima serije 'Sinovi anarhije' najpoznatiji kao zamjenik šerifa David Hale, dao je svoju viziju priče o bespoštednom uspjehu koja nerijetko traži velike žrtve i izaziva brojna moralna preispitivanja, a inspiracije za prikaz nimalo lakog života na ranču nije mu nedostajalo jer je odrastao u takvom okruženju u Teksasu. Tvorac serije, koji je kreirao svojevrsni Taylorverse, kako mnogi nazivaju njegove brojne uspješne projekte, stvarni je kauboj koji je postao jedan od najmoćnijih ljudi na televiziji jer je najbolje razumio ono što ljudi žele gledati na TV-u. 'Jedna od temeljnih stvari koju sam želio razmotriti bilo je ovo: kada imate kraljevstvo, a vi ste kralj, postoji li nešto poput morala? Zato što će svatko tko vam pokuša uzeti kraljevstvo i ukloniti vas kao kralja zamijeniti vaš moral svojim. Kako moral utječe na obranu kraljevstva? I što to čini kralja kraljem?' rekao je u ranijem intervjuu 52-godišnji Sheridan. Iako nagrađivana serija 'Nasljeđe' (Succession) - koja se također bavi bogatom i uspješnom obitelji na čijem je čelu Logan Roy, moćni pater familias baš poput Johna Duttona - ima veliku sljedbu na društvenim mrežama, epska saga o obitelji rančera u Montani ima nevjerojatnu gledanost, a vjerojatno je jedan od razloga za to što mnogi i dandanas žele gledati Kevina Costnera.

Sa svega nekoliko sezona 'Yellowstone' je postao najgledaniji američki TV show - premijeru pete sezone u prosjeku je gledalo 16 milijuna gledatelja, što je čini najgledanijom TV emisijom ove godine i najgledanijom premijerom još od serije 'The Walking Dead' 2017. Osim toga, ova hit serija pomogla je novom streaming servisu Paramount+ dobiti milijune novih pretplatnika. Taylorverse se nezaustavljivo širi Pa što je to u toj seriji toliko privlačno? Dutton se, baš poput Tonyja Soprana, nalazi u borbi s članovima vlastite obitelji, kao i silama izvana: sjevernoameričkim Indijancima koji žele izgraditi kockarnicu na zemlji uz njegov ranč, beskrupuloznim investitorima iz Kalifornije i New Yorka koji žele izgraditi terene za golf, skijalište, luksuzne kuće i novu zračnu luku, pa čak i cijeli novi grad. Dutton gleda kako nestaje njegov način života, a s njim i njegova obitelj, te je spreman učiniti sve da zadrži oboje, bez obzira na krvavu cijenu. Kaubojska obiteljska drama epskih razmjera bez sumnje je TV fenomen, a iako je označena kao red state hit (hit u američkim državama u kojima su dominantni republikanci), niti u jednom trenutku nema politički predznak. Prema pokazateljima Paramounta, najpopularnija je na jugu i na Srednjem zapadu, no ne bavi se tim podjelama. Državni dužnosnici uključeni su u priču, ali uglavnom kao alati za pomoć ili osujećivanje planova Duttonovih, što bi se moglo promijeniti nakon neočekivanog obrata u petoj sezoni, kad se glava obitelji - Malboro Man, verzija Tonyja Soprana - gotovo iz hira kandidira za guvernera Montane.

Možda je popularnost serije i u tome što Dutton vodi ranč željeznom rukom, na neki način simbolizirajući romantizirani ruralni život koji se baš jako sviđa pristalicama konzervativnih opcija. Iako je bogatstvo njegove obitelji opipljivo i poželjno, to je ipak nehedonistički luksuz i promovira ideju da je ideal dobrog života biti tamo gdje jesi, bez odlaska na neko udaljeno sveučilište. U današnjoj Americi i to je na neki način politički pokazatelj jer ankete sugeriraju da su birači koji nikada nisu napuštali svoje rodne gradove vjerojatnije podržali Donalda Trumpa... A i likovi koji napuste ranč Yellowstone zbog školovanja ili posla, poput Jamieja ili Beth, vraćaju se s diplomama i titulama, ali i korumpirani. Za svoje obožavatelje sa Srednjeg zapada, čak i za one daleko od planinskih izvora i konjušnica, 'Yellowstone' ima poruku: 'Vi, baš tu gdje jeste, imate nešto što svi drugi žele. To vas čini bogatijim od njih i više stvarnim.' Serija ujedno govori jezikom današnje konzervativne kulturne politike s besprijekornim naglaskom, dramatizirajući posljednju borbu za spašavanje tradicije.

No u seriji ništa nije potpuno crno ili bijelo. Posebno su obrađeni i likovi iz obližnjeg rezervata te prikazani kao složeni pojedinci koji su ponekad suparnici za zemlju Duttonovih, a ponekad vrlo neugodni saveznici protiv autsajdera. Ima mnogo toga u 'Yellowstoneu' što se poklapa i s načinom na koji je nedavna politika odvojila pojam 'elite' od stvarnog bogatstva i moći. To znači da možete posjedovati helikopter (kao Trump i Dutton), ali elita ste onoliko koliko se osjećate kao dio nje. U 'Yellowstoneu' je zemlja itekako bitna - daje političku moć i bogatstvo te osjećaj identiteta. Ona je izvor legitimiteta i predmet požude. Što više zemlje imate, to ste važniji, a John Dutton, vlasnik ogromnog ranča u Montani, dovoljno velikog da pojede sjeveroistočnu državu za doručak, važniji je od ikoga. Na jednoj razini privlačnost 'Yellowstonea' stara je koliko i TV. To je zapravo zarazna serija s elementima sapunice (što je nemoguće izbjeći kad se radnja vrti oko neke obitelji i posla), nešto poput 'Dallasa', 'Nasljeđa', 'Sopranovih' ili 'Kuće zmaja'.

No bez brige, akcije nimalo ne nedostaje: zbog ljubavnih zapleta, pucnjave, tučnjave i bombaških napada tijekom prve četiri sezone strada toliko likova da se zapitate hoće li itko ostati živ u toj Montani. U petoj pak sezoni vidimo kako John polaže zakletvu kao guverner uz poruku: 'Ja sam suprotnost napretku. Ja sam zid o koji se udara.' Možda će ga ta funkcija potpuno razotkriti jer nikad ne znamo je li on hladni gangster, beskrupulozni pater familias ili samo umorni starac koji svoj ranč voli više od života. Odlična glumačka ekipa, uvjerljivi dijalozi, bajkoviti prizori prirode i napeta radnja priskrbili su seriji velik uspjeh, stoga su fanovi s velikim nestrpljenjem čekali prednastavak i oduševili se. Spin-off za spin-offom Prequel pod nazivom '1883' smješten je, kako mu i samo ime govori, u tu godinu te ne nedostaje realističnih prizora uz popriličan broj ubijenih likova - što je vjerojatno nešto posve uobičajeno za to razdoblje na Divljem zapadu.

Zanimljivo je to da se u tom prednastavku kao glavni likovi pojavljuju dvije velike američke country zvijezde, Faith Hill i njezin suprug Tim McGraw, i to u ulozi supružnika Dutton, a posebne je pohvale za svoju rolu dobila mlada glumica Isabel May, prema kojoj je Sheridan osmislio lik Else Dutton, hrabre, čvrste i tvrdoglave djevojke koja s vremenom postaje prava cowgirl, a u jednom trenutku i ratnica iz indijanskog plemena Komanči.

I u ovoj seriji bilo je nekoliko zvjezdanih gostujućih imena pa su se u njoj pojavili Tom Hanks i njegova supruga Rita Wilson, kao i Billy Bob Thornton.

Sheridan, koji između ostalog potpisuje scenarije za hvaljene filmove 'Sicario' i 'Hell or High Water', sad pak ima još jedan adut u rukavu za obožavatelje ove serije, a to je novi prequel 'Yellowstonea', preciznije - sequel serije '1883'. Prvi veliki TV projekt Harrisona Forda Radnja serije '1923' vodi nas u vrijeme Velike depresije u SAD-u, koja i Duttonove stavlja na mnoge kušnje, a premijerno je prikazana 18. prosinca i u njoj možemo vidjeti glumačke ikone, 80-godišnjeg Harrisona Forda i Helen Mirren u ulozi njegove supruge. Britanka Mirren igra Caru Dutton, suprugu Jacoba Duttona (Ford), vlasnika ranča Yellowstone i brata Jamesa Duttona, kojeg tumači Tim McGraw u '1883'. Oni koji su vidjeli Forda i Mirren u novoj seriji uvjereni su da bi čak i oni koji nisu upoznati s 'Yellowstoneom' ili '1883' mogli zavoljeti i ovaj prednastavak, a kemija između dvoje glumaca na ekranu je fascinantna.

Inače, Fordu je ovo prvi veliki TV angažman u karijeri, premda se na samom početku okušao u manjim ulogama u serijama poput 'Ironside', 'The Virginian' i 'Gunsmoke'. No njegova uloga u '1923' sve je samo ne skromna: on je pra-pra-pra stric Johna Duttona III, obiteljskog patrijarha kojeg tumači Kevin Costner u 'Yellowstoneu'. I kao i u toj seriji, prizori su monumentalni, kao i složenost likova i njihovih priča. Kako je istaknuo u intervjuu za The New York Times, glumac koji je ove godine navršio 80 godina ne planira usporiti, a kamoli otići u mirovinu. Harrison ističe da još uvijek iskušava nove stvari pa je rado prihvatio i ovaj izazov iako bi se mogao odmarati i ne raditi apsolutno ništa.

'On može počivati na lovorikama i zbilja ne mora raditi da bi zaradio nešto. Snimati još jednog 'Indianu Jonesa' - zbilja mu se divim', kaže o kolegi glumac Mark Hamill, koji je glumio Lukea Skywalkera u 'Ratovima zvijezda' i koji je u 71. godini još uvijek vrlo glumački aktivan. Ford priznaje da vrlo malo gleda televiziju jer nema, kako je rekao, vremena, pa je vrlo malo znao o 'Yellowstoneu' kad mu je njegov agent ponudio ulogu. Pripremajući se, gledao je nešto od '1883', serije koja prati raniju generaciju Duttona dok putuju na Zapad kako bi osnovali obiteljski ranč.

'Oni to nazivaju televizijom. No to je zbilja nešto toliko netipično za televiziju. To je nešto ogromno, nevjerojatno ambiciozna priča koju on priča u epskim razmjerima. Razmjeri su ogromni za televiziju', kaže Ford za The New York Times. Pristao je na ulogu nakon što ga je Sheridan doveo na svoj ranč u blizini Fort Wortha i skicirao lik. 'Imam 80, a igram 77-godišnjaka. Malo je nategnuto', kaže Ford uz ironičan smiješak. Glumca je na kraju zaintrigirao Dutton, izmoreni rančer koji se mora boriti u posljednjim godinama života kako bi zaštitio svoju zemlju i obitelj, a Ford oduvijek vrlo pažljivo bira svoje uloge kako bi izbjegao svrstavanje u ladice.