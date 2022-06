Fenomen zvan 'Yellowstone': Serija s Kevinom Costnerom jedna je od najvećih TV uspješnica posljednjih godina, no o njoj se vrlo malo govori

Otkako je 2018. prikazana prva epizoda, a do sada su emitirane četiri sezone, ‘Yellowstone’ je oduševio milijune ljubitelja televizijskih serija. Ne tako uobičajena ovih dana, vestern drama prati životnu priču vlasnika najvećeg ranča u Americi, obitelji Dutton. Uskoro stiže i peta sezona, ali i film s Helen Mirren i Harrisonom Fordom. Iako se o ovoj seriji pretjerano ne govori i ne piše, ona je zbog gledanosti postala pravi fenomen

'Morao sam donijeti pravu odluku. Zbog toga više neće biti samo deset epizoda. Mnogo je toga promijenjeno zbog mene i našeg dogovora da ću učiniti ono što sam rekao', priznao je Costner nakon prve sezone. Kako tvrdi slavni glumac, razlog zbog kojeg je 'Yellowstone' postigao takav uspjeh je to što u konačnici najbolje predstavlja ono što moderni Zapad danas jest, a što je u većini slučajeva ili zaboravljeno ili potpuno ignorirano.

'Stvarnost je takva da na Zapadu ljudi uistinu po cijele dane rade na poljima jašući konje, goneći stoku i premještajući ih s polja na polje. Tako kauboji i danas žive, no nema ih više toliko puno na području Sjedinjenih Država.'

Autor serije je 51-godišnji Taylor Sheridan, glumac koji je postao scenarist i redatelj te koji se i sam pojavljuje u ulozi Travisa Wheatleyja. U stvarnosti je Sheridan profesionalni jahač konja koji je odrastao upravo na ranču u Teksasu i koji se natjecao u vestern jahanju. No nije on jedini imao dvostruki angažman u seriji. Tako je Costner sa svojim bendom The Modern West snimio većinu glazbe koja se čuje u seriji, a čak je objavio i album ‘Tales From The Yellowstone’.