Woody Allen prekinuo je šutnju i odao počast Diane Keaton: 'Svijet je sada tmurniji'

Kontroverzni redatelj Woody Allen odao je počast svojoj nekadašnjoj djevojci i kreativnoj suradnici Diane Keaton, koja je preminula 11. listopada u 79. godini života Osamdesetdevetogodišnji redatelj napisao je osvrt za The Free Press u kojem je odao počast pokojnoj glumici.

'Prije nekoliko dana svijet je bio mjesto u kojem je živjela Diane Keaton,' dodao je Woody u svom osvrtu. 'Sada je to svijet bez nje . Stoga je to tmurniji svijet. Ipak, ostali su njezini filmovi. A njezin sjajan smijeh još uvijek odjekuje u mojoj glavi.'

'Gramatički je netočno reći 'najjedinstvjenija', ali sva pravila gramatike, i pretpostavljam bilo čega drugog, suspendirana su kada govorimo o Diane Keaton,' napisao je Allen. 'Za razliku od bilo koga drugoga koga je ovaj planet doživio ili će ikada vjerojatno vidjeti, njezino lice i smijeh obasjali su svaki prostor u koji je ušla.'

Osim Allena, pokojnoj glumici odao je počast niz drugih holivudskih zvijezda. Reese Witherspoon dirljivo se prisjetila Diane na pozornici Hello Sunshine Shine Away festivala, ispričavši kako joj je pokojna glumica pomogla da pronađe svoj put u holivudskoj industriji.

Premda su nekoć bili romantično povezani, Diane i Woody ostali su prijatelji šest desetljeća nakon njihove kratke romanse. Iako je bila poznata po brojnim ikoničnim ulogama, upravo je njezino utjelovljenje Annie Hall u Woodyjevom istoimenom filmu iz 1977. godine donijelo joj jedini Oscar u karijeri.

Dugogodišnja prijateljica Goldie Hawn objavila je opširan oproštaj u kojem je napisala: 'Diane, nismo spremni izgubiti te. Ostavila si za sobom trag vilinske prašine ispunjene česticama svjetlosti i sjećanjima iznad mašte. Kako da se oprostimo? Koje riječi mogu pasti na pamet kada ti je srce slomljeno? Nikada nisi voljela pohvale, bila si tako skromna, ali sada mi ne možeš reći da šutim, draga. Nije bilo i neće biti nikoga poput tebe.'

Bette Midler, zvijezda iz filma 'Klub prvih žena', napisala je na Instagramu: 'Briljantna, lijepa, izvanredna Diane Keaton preminula je. Ne mogu vam reći koliko me to nepodnošljivo tuži. Bila je urnebesna, potpuni original, potpuno bez lukavštine i bilo kakve konkurentnosti koju biste očekivali od takve zvijezde. Ono što ste vidjeli bilo je ono što je ona zaista bila.'

Kontroverzni redatelj

Nakon što su se Woody Allen i njegova bivša supruga Mia Farrow rastali, redatelj se suočio s oštrim kritikama zbog veze s posvojenom kćeri svoje bivše supruge, Soon-Yi. Osim toga, Miina kći Dylan optužila ga je za seksualno zlostavljanje, tvrdeći da ju je Woody napastovao kada je imala sedam godina.

Mia i Woody bili su u braku od 1980. do 1992. godine, što znači da je Soon-Yi imala deset godina kada se redatelj pridružio obitelji. Soon-Yi je kasnije tvrdila da njezin sadašnji suprug 'nikada nije bio nikakva očinska figura' za nju te da 'nikada nije imala nikakvih odnosa s njim' dok je odrastala.

Unatoč obnovljenim kritikama prema redatelju tijekom pokreta MeToo 2018. godine, Diane Keaton javno je stala u njegovu obranu. 'Woody Allen je moj prijatelj i nastavit ću mu vjerovati,' napisala je na Twitteru.