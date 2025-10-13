Sin Diane Keaton prvi put viđen nakon majčine smrti: Ovim detaljem odao joj je počast

Sin Diane Keaton, Duke, odao je počast pokojnoj glumici u prvom javnom izlasku nakon njezine smrti
Dvadesetpetogodišnjak je u nedjelju primijećen kako izlazi iz kuće pokojne majke u Los Angelesu, dan nakon što je preminula, odjeven u potpuno crnu kombinaciju. Dodatke je odabrao pažljivo – dva srebrna lančića s križem evocirala su majčin prepoznatljivi stil 'odane redovnice'.
Ikonični stil zvijezde filma 'Prve žene' gotovo uvijek uključivao je hlače i sako, koje je zatim kombinirala sa sunčanim naočalama, šeširom, neobičnim kravatama i remenima. Nosila je i više križeva u slojevima, što je bio prepoznatljiv izgled koji je uvela devedesetih godina prošlog stoljeća.
Tijekom vikenda Hollywood je ostao bez riječi kada je glasnogovornik Keatonine obitelji objavio da je glumica preminula u subotu u dobi od 79 godina.
Zdravstveno stanje rapidno joj se pogoršalo
Iako uzrok Keatonine smrti nije jasan, izvor je za People rekao da se njezino zdravstveno stanje rapidno pogoršalo posljednjih mjeseci. Obitelj je, prema riječima izvora, sve držala u strogoj tajnosti: 'U posljednjim mjesecima bila je okružena samo najbližom obitelji, koja je odlučila sve držati vrlo privatno. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu bili potpuno svjesni što se događa.'
Prijatelji glumice iz filma 'Mladenkin otac' znali su, međutim, da nešto nije u redu kada je svoj 'dom iz snova' u Los Angelesu stavila na prodaju za 29 milijuna dolara. Izvor je također otkrio da Keaton, koja je bila poznata po tome što svakodnevno šeta psa u četvrti Brentwood, posljednjih nekoliko mjeseci uopće nije viđena.
'Voljela je svoju četvrt', rekao je izvor. 'Sve do prije nekoliko mjeseci šetala je psa svaki dan. Obično je bila odjevena na isti način, sa šeširom i prepoznatljivim sunčanim naočalama bez obzira na vrijeme.'
Šokantni gubitak težine
Dugogodišnja prijateljica Carole Bayer Sager za People je ispričala da je bila šokirana koliko je krhko glumica izgledala dva do tri tjedna prije smrti. Kantautorica koja je koautorski napisala Keatonin singl 'First Christmas' primijetila je zabrinjavajuće promjene: 'Toliko je smršavila. Morala je otići u Palm Springs jer joj je kuća iznutra bila oštećena nakon požara u Palisadesu i morali su sve očistiti. Bila je tamo neko vrijeme, a kad se vratila, bila sam pomalo zapanjena koliko je kilograma izgubila.'
Ostavila dvoje djece koju je usvojila
Glumica iz 'Annie Hall' ostavila je iza sebe dvoje djece – Dukea i Dextera (29) – koje je oboje usvojila kada je imala pedesetak godina. O svojoj odluci da usvoji kao samohrana majka prethodno je za Ladies Home Journal objasnila: 'Majčinstvo nije bio nagon kojem nisam mogla odoljeti. Bilo je to više kao misao na koju sam razmišljala vrlo dugo. Pa sam se upustila u to.'
Svoju odluku da usvoji kasno u životu obrazložila je iskreno: 'Nikada nisam namjeravala biti spremna biti majka.'
Dobitnica Oscara nikada se nije udala unatoč poznatim vezama s Al Pacinom – koji je nakon njezine smrti izjavio da mu je neudavanje za Keaton jedno od najvećih žaljenja – Warrenom Beattyjem i redateljem 'Annie Hall' Woodyjem Allenom.
O svojoj odluci da se odrekne braka za People je 2019. godine rekla: 'Mislim da sam jedina u svojoj generaciji, a možda i prije, koja je cijeli život bila samac.' Objasnila je da "ne bi bilo dobro" da se udala, dodavši da uloga supruge nikada nije bila ona koja ju je zanimala.
'Sjećam se jednog dana u srednjoj školi, neki dečko mi je prišao i rekao: 'Jednog dana ćeš biti dobra supruga.' A ja sam pomislila: 'Ne želim biti supruga. Ne.' Jako mi je drago što nisam, i sigurna sam da su i oni sretni zbog toga', rekla je misleći na bivše partnere.