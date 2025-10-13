Sin Diane Keaton prvi put viđen nakon majčine smrti: Ovim detaljem odao joj je počast

Sin Diane Keaton, Duke, odao je počast pokojnoj glumici u prvom javnom izlasku nakon njezine smrti

Dvadesetpetogodišnjak je u nedjelju primijećen kako izlazi iz kuće pokojne majke u Los Angelesu, dan nakon što je preminula, odjeven u potpuno crnu kombinaciju. Dodatke je odabrao pažljivo – dva srebrna lančića s križem evocirala su majčin prepoznatljivi stil 'odane redovnice'.

Ikonični stil zvijezde filma 'Prve žene' gotovo uvijek uključivao je hlače i sako, koje je zatim kombinirala sa sunčanim naočalama, šeširom, neobičnim kravatama i remenima. Nosila je i više križeva u slojevima, što je bio prepoznatljiv izgled koji je uvela devedesetih godina prošlog stoljeća. Tijekom vikenda Hollywood je ostao bez riječi kada je glasnogovornik Keatonine obitelji objavio da je glumica preminula u subotu u dobi od 79 godina.

Zdravstveno stanje rapidno joj se pogoršalo Iako uzrok Keatonine smrti nije jasan, izvor je za People rekao da se njezino zdravstveno stanje rapidno pogoršalo posljednjih mjeseci. Obitelj je, prema riječima izvora, sve držala u strogoj tajnosti: 'U posljednjim mjesecima bila je okružena samo najbližom obitelji, koja je odlučila sve držati vrlo privatno. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu bili potpuno svjesni što se događa.' Prijatelji glumice iz filma 'Mladenkin otac' znali su, međutim, da nešto nije u redu kada je svoj 'dom iz snova' u Los Angelesu stavila na prodaju za 29 milijuna dolara. Izvor je također otkrio da Keaton, koja je bila poznata po tome što svakodnevno šeta psa u četvrti Brentwood, posljednjih nekoliko mjeseci uopće nije viđena. 'Voljela je svoju četvrt', rekao je izvor. 'Sve do prije nekoliko mjeseci šetala je psa svaki dan. Obično je bila odjevena na isti način, sa šeširom i prepoznatljivim sunčanim naočalama bez obzira na vrijeme.'

