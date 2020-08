Vratila nas je u neke davne dane: Punih 18 godina nakon kultne scene izlaska iz mora, Halle Berry u gotovo identičnom izdanju

Mnogima se urezala u pamćenje zbog svoje kultne scene izlaska iz mora u filmu o Jamesu Bondu. Halle Berry tada je bila prava senzacija u famoznom narančastom bikiniju, a sada je 18 godina kasnije pokušala rekreirati tu scenu

‘Trebala je to biti scena u kojoj zavodim Bonda dok jedem smokvu, no jedan krivi pokret sve je upropastio. Zalogaj je otišao krivo i skoro sam se ugušila. To nije bilo ni malo seksi. Sva sreća James Bond je i u tom trenutku bio spreman. Pierce me spasio od daljnjeg gušenja. Na kraju smo se svemu jako smijali’, objasnila je poznata ljepotica.

Film ‘Umri drugi dan’ dvadeseti je po redu film o Jamesu Bondu, četvrti i posljednji s Pierceom Brosnanom u glavnoj ulozi.