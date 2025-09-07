Veliki povratak u London: Princ Harry spreman je upoznati djecu s obitelji

Vojvoda od Sussexa spreman je za svoj prvi pravi povratak u Englesku otkako je sa suprugom preselio u SAD
Princ Harry (40), koji se prije pet godina preselio u SAD sa suprugom Meghan Markle, planira idući tjedan četverodnevni posjet Velikoj Britaniji, a prijatelji tvrde da sve više razmišlja o tome da dovede svoju djecu i pokaže im gdje je odrastao.
Četiri dana u Londonu
Naime, bit će ovo prvi 'pravi' Harryjev povratak, jer je u svim ranijim dolascima bio okupiran formalnim događanjima - od krunidbe njegova oca kralja Charlesa, preko sprovoda i vjenčanja, do odlazaka na sud.
Vojvoda od Sussexa posljednji je put bio u domovini u travnju zbog ročišta na Visokom sudu vezanog uz sigurnosne mjere. Ovoga puta vraća se zbog niza humanitarnih događanja, dok će njegov otac, kralj Charles, boraviti u škotskom Balmoralu. Bit će to njegov najduži boravak u Britaniji otkako je 2022. stigao na pogreb kraljice Elizabete II.
Povest će i djecu?
Njegova supruga Meghan Markle nije posjetila Britaniju od rujna 2022., a djeca princ Archie (6) i princeza Lilibet (4) nisu bila u zemlji još od proslave platinastog jubileja pokojne kraljice u lipnju iste godine.
Harry je u svibnju priznao da mu nedostaje Ujedinjeno Kraljevstvo, ali da tada nije mogao zamisliti povratak sa suprugom i djecom.
'Ne mogu vidjeti scenarij u kojem bih sada doveo svoju obitelj natrag', rekao je tada za BBC. No, njegov blizak prijatelj sada tvrdi da Harry nije odustao od ideje: 'Želi pokazati djeci gdje je odrastao, želi da upoznaju svoju obitelj ovdje. Volio bi mnogo češće dolaziti u Britaniju.'
Princ Harry svog oca nije vidio još od veljače prošle godine, kada su imali kratki sastanak od 30 minuta nakon što mu je dijagnosticiran rak.