Veliki povratak u London: Princ Harry spreman je upoznati djecu s obitelji

Princ Harry (40), koji se prije pet godina preselio u SAD sa suprugom Meghan Markle , planira idući tjedan četverodnevni posjet Velikoj Britaniji, a prijatelji tvrde da sve više razmišlja o tome da dovede svoju djecu i pokaže im gdje je odrastao.

NIJE SVE KAKO SE ČINI

Naime, bit će ovo prvi 'pravi' Harryjev povratak, jer je u svim ranijim dolascima bio okupiran formalnim događanjima - od krunidbe njegova oca kralja Charlesa, preko sprovoda i vjenčanja, do odlazaka na sud.

Vojvoda od Sussexa posljednji je put bio u domovini u travnju zbog ročišta na Visokom sudu vezanog uz sigurnosne mjere. Ovoga puta vraća se zbog niza humanitarnih događanja, dok će njegov otac, kralj Charles, boraviti u škotskom Balmoralu. Bit će to njegov najduži boravak u Britaniji otkako je 2022. stigao na pogreb kraljice Elizabete II.

Povest će i djecu?

Njegova supruga Meghan Markle nije posjetila Britaniju od rujna 2022., a djeca princ Archie (6) i princeza Lilibet (4) nisu bila u zemlji još od proslave platinastog jubileja pokojne kraljice u lipnju iste godine.

Harry je u svibnju priznao da mu nedostaje Ujedinjeno Kraljevstvo, ali da tada nije mogao zamisliti povratak sa suprugom i djecom.