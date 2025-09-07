Iluzija jedinstva: Ovo je bila jedna od najtežih stvari na koje je Kate Middleton morala pristati

Prikaz kraljevskog jedinstva ispred dvorca Windsor nakon smrti kraljice Elizabete II 2022. godine bio je samo iluzija, tvrdi kraljevski autor Robert Jobson. Tada su se princ William i Kate Middleton pridružili princu Harryju i Meghan Markle u šetnji i susretu s okupljenim građanima, no iza kulisa tenzije su bile itekako prisutne
Robert Jobson u svojoj knjizi Our King napisao je da je upravo princ William predložio zajednički izlazak, ali i da je Kate Middleton u privatnom razgovoru priznala jednom višem članu obitelji kako je to za nju bilo jedno od najtežih iskustava.
'Takva je bila razina neprijateljstva između parova da je Catherine to opisala kao jednu od najtežih stvari koje je ikad morala napraviti', otkriva autor.
Princ Harry i Meghan Markle tada su ostali u Ujedinjenom Kraljevstvu puna tri tjedna, sve do sprovoda kraljice Elizabete. Tijekom ceremonije Meghan je viđena kako briše suze dok je stajala uz kraljicu Camillu i Kate, a potom je u procesiji pratila kraljičin lijes.
Kasnije je otkrila da joj je dugotrajna odvojenost od djece Archieja i Lillibet teško pala. 'Najduže sam bez njih bila gotovo tri tjedna. Nisam bila dobro', rekla je Meghan u razgovoru s dizajnerom Tanom Franceom.
Iako odnosi nakon toga nisu znatno napredovali, posljednjih mjeseci pojavile su se naznake popuštanja napetosti. Nakon tzv. 'mirovnog summita' u Londonu ovog ljeta, očekuje se da će kralj Charles III po prvi put nakon 20 mjeseci osobno vidjeti svog mlađeg sina. Harry u London stiže 8. rujna, na treću godišnjicu kraljičine smrti, a povod puta bit će i dodjela nagrada dobročiniteljskoj organizaciji WellChild.
Izvori tvrde da postoji iskrena želja da se odnosi barem između kralja i vojvode Sussexa počnu popravljati. Ipak, pomirenje s princem Williamom zasad se isključuje. Prema pisanju The Mirrora, prijestolonasljednik smatra da Harry uporno bira javnu izloženost umjesto privatnih razgovora te ne želi ponovno 'završiti na naslovnicama'.