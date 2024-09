Unuka kralja rock'n'rolla otkrila je pravi uzrok smrti njezine majke Lise Marie Presley

Slomljeno srce

'Moja mama je dala sve od sebe da nađe snage za mene i moje mlađe sestre nakon što je Ben umro, ali znali smo koliko je patila', rekao je 35-godišnji Keough. 'Moja je mama fizički umrla od posljedica operacije, ali svi smo znali da je umrla od slomljenog srca', rekla je.

Riley je nedavno najavila izlazak memoara 'From Here to the Great Unknown' koje je napisala sa svojom majkom prije njezine smrti, a nedavno je bila na n turneji promovirajući projekt koji će ugledati svjetlo dana 8. listopada.