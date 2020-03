Unatoč koronavirusu i dalje je duhovita: Holivudska glumica i supruga Toma Hanksa putem Twittera zatražila pomoć

U svijetu poznatih i slavnih upravo će bračni par Hanks-Wilson ostati upamćen i kao prvi holivudski par koji se zarazio virusom COVID-19. Tom Hanks i Rita Wilson trenutno se liječe u Australiji, dane krate na društvenim mrežama, a upravo je na svom Twitter profilu angažirala i svoje obožavatelje

Ubrzo nakon njezine objave krenuli su pristizati prijedlozi, a glumica je potom i napravila konačni odabir. Tako su se na listi, između ostalih, našli 'Right Here Waiting' Richard Marx, 'Don't Let Me Be Lonely Tonight' Rita Wilson, 'Lonely People' America, 'So Far Away' Carole King, 'Amazing Grace' Sleeping At Last', 'All By Myself' Eric Carmen, 'Dancing with Myself' Billy Idol, 'I Wanna Be Sedated' Ramones, 'I'm So Tired' The Beatles, 'I Will Survive' Gloria Gaynor, 'Survivor' Destiny's Child, 'I Want To Break Free' Queen, 'Stronger (What Doesn't Kill You)' Kelly Clarkson...