Udovica Elvisa Presleyja uživala u društvu austrijskog milijardera

O austrijskom milijarderu više se pisalo 2014. godine. Te godine društvo na balu činila mu je reality zvijezda Kim Kardashian, u pratnji majke i menadžerice Kris Jenner.

Njihov boravak u Beču dokumentiran je u jednoj epizodi njihovog reality showa 'Keeping Up With The Kardashians'. Imućni Austrijanac Kim je nakon bala nazvao 'dosadnom', a reality zvijezda bila je toliko uzrujana navodnim rasizmom da ga je napustila prije vremena, pritom je odbila plesati s Lugnerom, iako joj je za to platio pola milijuna dolara.