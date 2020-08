U vezi su već dugih 18 godina ali vjenčanje im ne pada na pamet: Bo Derek progovorila o svojoj romansi s Johnom Corbettom

Jedan su od najdugovječnijih parova u Hollywoodu. Glumica Bo Derek i glumac John Corbett u svoju su romansu ušli potpuno spontano bez velikih očekivanja. Evo što je tajna njihova uspjeha i zašto tvrde da im potvrda ljubavi na papiru uopće ne treba

Iako su zajedno već skoro dva desetljeća, glumački par Bo Derek i John Corbett nemaju u planu uploviti u bračnu luku, niti im je to ikada bio cilj. Također ne žale što nikada nisu zajedno imali djece. O svemu je sada progovorila 63-godišnja glumica u intervjuu za Fox News.

‘Kada si mlad i upoznaš čovjeka svog života, onda počinješ razmišljati o osnivanju obitelj, svemu što nosi roditeljstvo. Sigurna sam da je to jako uzbudljivo i izuzetno važno svakom paru. Međutim, John i ja jednostavno nikada nismo išli u tom smjeru’, rekla je Derek pa nastavila. ‘Naš je početak bio izuzetno neočekivan, bila je to čista zabava, a pretvorilo se u nešto jako značajno i ozbiljno. On me čini sretnom, nasmijava me čitavo vrijeme. Pun je radosti i života. Odmah sam ostala zapanjena njegovom energijom i atraktivnim izgledom, a i danas sam. Idemo dan po dan i ništa ne planiramo unaprijed, a pogledajte dokle smo dogurali’. Atraktivni glumac koji je mnogima poznat po svojoj ulozi u seriji ‘Seks i grad’ ranije je govorio o ljubavi i tajni uspjeha svoje veze s Bo.

‘Moj savjet je, nemojte se nikada oženiti. Imam mnogo prijatelja koji su se rastali. Jednostavno taj čin ili papir unese neki nemir. Nema neke posebne tajne kako uspjeti, jednostavno morate uživati s osobom s kojom ste u vezi’, rekao je 59-godišnji Corbett. Zgodna plavuša koja je 80-ih bila seks simbol, a proslavila se ulogom u filmu ‘Desetka’, četiri godine mlađeg partnera upoznala je 2002. Bilo je to tri godine nakon što je ostala bez supruga Johna Dereka, koji je preminuo od srčane mane. Sa samo 16 godina zaljubila se u 30 godina starijeg, u to vrijeme oženjenog Johna Dereka, a on je zbog nje ostavio suprugu, glumicu Lindu Evans, koje se većina sjeća po ulozi Krystle Carrington iz hit serije 'Dinastija'. Vjenčali su se 1976., kada je imala tek 19 godina. U braku su proveli duge 22 godine, sve do njegove smrti.