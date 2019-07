Sjećate se Bo Derek? Danas ima 62 godine i dostojanstveno stari, bez odlazaka pod nož, filera i botoksa

Plavokosa ljepotica Bo Derek 80-ih je bila seks simbol, a slavu je stekla nakon uloge u filmu 'Desetka'. Lijepa glumica i u sedmom desetljeću izgleda sjajno, a za razliku od velike većine svojih kolegica dostojanstveno nosi svoje bore i borice

Bo Derek pojavila se na premijeri dokumentarnog filma redatelja Camerona Crowea 'David Crosby: Remember My Name' u Los Angelesu, gdje je spremno pozirala fotoreporterima.

Snimila je nakon 'Desetke' još nekoliko filmova, i to pod redateljskom palicom svog tadašnjeg životnog partnera Johna Dereka , čije prezime i danas nosi, a osim što je u njima pokazala svu raskoš svog zanosnog tijela, zaradila je i dvije Zlatne maline, nagradu za najgoru žensku glavnu ulogu ('Bolero' i 'Tarzan: The Ape Man').

Danas se Derek rijetko pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave, no prije nekoliko godina u jednom intervjuu priznala je da nije nimalo lako starjeti u Hollywoodu.

'Starjeti nije lako, to nije za slabiće. Bette Davis je bila potpuno u pravu što se tiče toga. Nekad me hvale jer nisam išla na zatezanje lica, a nekad me kritiziraju što nisam! Jednostavno ste razapeti. Nastojim što manje razmišljati o tome. Okupirala sam se svojim hobijima i interesima', otkrila je Bo, koja je sreću pronašla s pet godina mlađim glumcem Johnom Corbettom, najpoznatijim po ulozi Aidana iz 'Seksa i grada' i filmu 'Moje grčko vjenčanje'.

Par živi povučeno, daleko od svjetla reflektora, na idiličnom kalifornijskom ranču u dolini Santa Ynez, a u vezi su već 16 godina.