Seks simbol 80-ih: Slavu je stekla filmom 'Desetka', a i danas je ostala upamćena po pletenicama, ali i golišavim scenama

Na današnji dan, prije točno 63 godine, rođena je plavokosa ljepotica Bo Derek. Američka glumica, koja se proslavila ulogom u filmu 'Desetka', mnogima se urezala u sjećanje ponajviše zbog scene iz tog filma, u kojem trči u jednodijelnom zlatnom kupaćem kostimu, kose spletene u brojne pletenice. Danas je taj seksepil daleko iza nje, jer je odavno odlučila svjetla reflektora zamijeniti idiličnim životu na kalifornijskom ranču

'Starjeti nije lako, to nije za slabiće. Bette Davis je bila potpuno u pravu što se tiče toga. Nekad me hvale jer nisam išla na zatezanje lica, a nekad me kritiziraju što nisam! Jednostavno ste razapeti. Nastojim što manje razmišljati o tome. Okupirala sam se svojim hobijima i interesima', otkrila je nedavno Bo Derek, koja danas slavi svoj 63. rođendan.