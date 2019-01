U veljači ponovo kreće popularni glazbeni show 'Zvijezde pjevaju'

Tjedan dana nakon hrvatskog izbora pjesme za pjesmu Eurovizije, Dore na HTV-u se nakon četiri i pol godine od zadnje sezone vraća show u kojem zvijezde pokazuju svoja pjevačka umjeća. Show 'Zvijezde pjevaju' i ovog puta vodi poznati voditeljski dvojac, a među imenima će biti glumaca i televizijskih voditelja

Hrvatska inačica britanske zabavne emisije 'Just the Two of Us' prvi put se počela emitirati u travnju 2007. godine, a pobjedu te sezone odnijeli su Jacques Houdek i novinarka i voditeljica Lamija Alečković. Tijekom te sezone, nakon 5. emisije, Borisu Novkoviću je umro otac Đorđe Novković pa su on i Iva Visković odustali od natjecanja.

Tijekom 7. sezona u žiriju su sjedili Martina Tomčić Zdenka Kovačiček, Zrinko Tutić, Ksenija Erker, Rajko Dujmić, Husein Hasanefendić i Vanna.

Pjevačko umjeće uz pjevačke veterane-mentore su pokazali brojni poznati među kojima su bili i Mirta Šurjak, Katja Kušec Boris Mirković, Željko Pervan, Karmela Vukov Colić, Marijana Batinić te pokojna glumica Dolores Lambaša koja je zapjevala s Giulianom.