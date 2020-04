Holivudska legenda, koja trenutno promovira svoje memoare 'I'm Your Huckleberry', u kojima je otkrio poprilično pikanterija iz svog ljubavnog života, dao je jedan od rijetkih televizijskih intervjua. Već nekoliko godina, otkako se bori s rakom grla, Val Kilmer je izbjegavao razgovore pred kamerama, no ovoga je puta ipak pristao i to za 'Good Morning America'

Njegov glas nismo čuli godinama, no, na veliku žalost nije ga čuo ni on. Val Kilmer, koji trenutno promovira svoje memoare 'I'm Your Huckleberry', dao je televizijski intervju za 'Good Morning America', a tijekom razgovora s voditeljem bilo je itekako jasno koliko se muči i bori da proizvede glas i kaže nešto suvislo.

Naime, holivudska legenda prije nekoliko je godina oboljela od raka grla. Bitku je na kraju dobio, no da dođe do toga morao je proći puno toga. 'Osjećam se puno bolje negoli zvučim. Osjećam se divno', otkrio je 60-godišnja Val Kilmer i dodao: 'Dijagnosticirali su mi rak grla i dosta brzo sam ozdravio. No, morao sam se podvrgnuti traheotomiji, zahvaljujući kojoj dišem, jer su mi i žlijezde u grlu natekle.'