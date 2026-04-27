Trump ponovno poziva ABC da otpusti TV voditelja Kimmela

Kimmel je prošlog četvrtka, u parodičnoj najavi nadolazeće večeri dopisnika Bijele kuće, rekao da Melania Trump 'zrači poput trudne udovice'. Ranije u ponedjeljak, ona je tu izjavu nazvala simptomom 'bolesne politike"'u Sjedinjenim Državama.

'Dosta je bilo. ⁠Vrijeme je da ABC ⁠zauzme stav. Koliko će puta vodstvo ABC-a omogućiti Kimmelovo grozno ponašanje na štetu ‌naše zajednice', upitala je Melania Trump u objavi na X.

Dodala je da 'ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku ulaziti u domove ⁠svake večeri kako bi širili mržnju'.

'Nasilna i mržnjom ispunjena retorika namijenjena je dijeljenju naše ⁠zemlje. Izjava o mojoj obitelji nije komedija - njegove riječi su korozivne i pogoršavaju bolest politike u Americi', rekla je.