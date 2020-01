Tko je Vanessa Bryant? Pogibija kćeri i supruga slomila je udovicu slavnog sportaša, no zbog tri kćeri koje su ostale mora pronaći snage ići dalje

Za dobrobit triju kćeri, koje su nakon stravične pogibije Kobea i Gianne Bryant ostale bez oca i sestre, udovica Vanessa Bryant pokušava sve kako bi se sabrala i pokušala nastaviti sa životom. Tih 19 godina braka i četiri predivne kćeri koje su dobili ostaju kao najljepša uspomena, a ona će morati pronaći način da im, doslovce preko noći, bude otac i majka te da ih nastavi odgajati onako kako su njih dvoje odlučili na početku njihova zajedničkog života

'Ona je znala da će s njim biti do kraja života. Sada je okružena ljudima koji je vole i koji su voljeli Kobea. Utjehu je pronašla u vjeri i nije sama, no njezina tuga potrajat će jako, jako dugo.'

'Ovo je iznimno teško i tužno vrijeme za Vanessu, ali i cijelu obitelj. Ona jednostavno ne može završiti rečenicu, a da se ne rasplače, no trudi se, i to jako, da se sabere zbog cura. Sada ona mora biti - ona jaka', otkrio je izvor blizak obitelji Bryant , dodavši kako su Vanessa i Kobe Bryant, unatoč mnogobrojnim usponima i padovima u braku, srodne duše.

Vanessa Bryant ubrzo se priviknula na to kako je to biti supruga NBA košarkaša, povezala se s ostalim suprugama i djevojkama, ali i ubrzo osjetila okrutnost tog svijeta. 'Sjećam se da mi je u jednom trenutku rekla da ima krizu identiteta. Da jednostavno ne zna tko je ona osim toga da je supruga Kobea Bryanta', izjavila je 2005. njezina rođakinja Laila Laine .

No taj period pamte po još jednoj tužnoj stvari. Prolazeći kroz svu tu medijsku pompu i optužbe, Vanessa je doživjela spontani pobačaj, a 2015. sam Kobe Bryant u dokumentarcu je priznao kako je on jedini krivac za taj njezin gubitak. 'Istina je da se to dogodilo zbog mene i to je nešto s čime se sam moram boriti.'

Godine 2006. rodila im se i druga kći, koju su nazvali Gianna Maria-Onore, a iako je možda sve izgledalo idealno, iza zatvorenih vrata tako i nije bilo. Godine 2011. Vanessa Bryant podnijela je zahtjev za razvod, navodeći 'nepomirljive razlike' kao glavni razlog. Dvije godine kasnije svojoj su ljubavi ipak odlučili dati drugu šansu.

'Sretni smo što možemo potvrditi da smo ponovno zajedno. Postupak razvoda bit će poništen i veselimo se zajedničkoj budućnosti', napisala je tada na društvenim mrežama Vanessa Bryant. Godine 2016. par je dobio i treću kćer Bianku, a onda se prije samo sedam mjeseci rodila najmlađa kći Capri.