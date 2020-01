Kobe Bryant i supruga imali su dogovor da nikada neće zajedno letjeti u helikopteru

Iako je većinom po Los Angelesu, i okolnim gradovima, koristio svoj helikopter, košarkaška legenda sa svojom je suprugom Vanessom Bryant odmah na početku postavio dogovor - zajedno nikada neće letjeti u helikopteru. Izrazito vezan uz svoje kćeri, Kobe Bryant svoj je život posvetio njima, a upravo su one bile razlog što je isprva i kupio helikopter, sve kako bi mogao s njima provoditi čim više vremena

'On i Vanessa imali su dogovor da nikada neće zajedno letjeti u helikopteru, već samo odvojeno', otkrio je izvor blizak obitelji Bryant za magazin People, samo dva dana nakon što je u stravičnoj nesreći helikoptera život izgubio legendarni košarkaš NBA-ja Kobe Bryant , njegova 13-godišnja kći Gianna Maria-Onore i još sedmero putnika, uključujući i pilota.

'Znao sam biti 'zarobljen' u prometu i zbog toga propustiti dječju predstavu. Morao sam pronaći način na koji ću i dalje se moći fokusirati na treninge i igru, no i imati dovoljno vremena da budem s njima. Tada sam počeo razmišljati o helikopteru kao opciju, kako bi mogao u 15 minuta doći negdje', otkrio je 2018. bivšem bejzbolašu i zaručniku Jennifer Lopez, Alexu Rodriguezu .

Odluku da koristi helikopter, a ne samo automobil, Kobe Bryant donio je još u vrijeme dok je igrao za Los Angeles Lakerse, i to iz jednog jedinog razloga - kako bi čim manje vremena proveo u prometnoj gužvi, a više sa svojom obitelji.

'Najviše sam ponosan upravo na to što sam postao otac. One su moje najveće životno postignuće. Naučio sam puno toga, no ono što se s ničime ne može mjeriti niti naučiti, bezuvjetna je ljubav koju ti djeca daju. Blagoslovljen sam što sam takvo što mogao doživjeti čak četiri puta i nema ničeg jačeg i moćnijeg od toga.'

Kako je već poznato, a to je potvrdio i njegov blizak prijatelj, ono čemu se najviše veselio kada je 2016. otišao u mirovinu bilo je to da će sada napokon moći više vremena provoditi s obitelji.

'Bio je toliko ponosan na njih, na ono što su postale. Imao je posebnu vezu sa svakom od njih.'

No, osim ljubavi prema kćeri, bio je nevjerojatno zaljubljen i u svoju suprugu Vanessu, s kojom je proveo nevjerojatnih 20 godina života. Upravo njoj napisao je emotivnu poruku i objavio je na svom Instagram profilu 27. studenog 2019., na 20. godišnjicu njhiova upoznavanja.

'Na ovaj dan prije 20 godina upoznao sam svog najboljeg prijatelja, moju kraljicu. Odlučio sam je izvesti u Disneyland kako bi mogli proslaviti kao u stara vremena (prije negoli su stigle 4 princeze). Volim te mamacita zauvijek'