Tko je bio mirni bubnjar bez kojeg Rolling Stones ne bi bili ono što danas jesu

Britanski bubnjar Charlie Watts koji je umro u dobi od 80 godina, upamćen je kao miran član skandaloznih Rolling Stonesa koji je držao ritam legendarnom rock sastavu u svom postojanom stilu

Watts je otvoreno priznao da je često razmišljao o napuštanju grupe. 'Odlazio bih na kraju svake turneje. Odradili bismo šest mjeseci u Americi i ja bih rekao: 'To je to, idem kući'.'

No uvijek bi se vraćao.

'Dva tjedna kasnije se vrpoljiš i tvoja supruga ti kaže: 'Zašto se ne vratiš na posao? Noćna mora si', rekao je Watts.

Rolling Stone ga je proglasio 12. najvećim bubnjarom svih vremena 2016. godine. Deset godina ranije, časopis Modern Drummer izabrao ga je u Kuću slavnih modernih bubnjara zajedno s drugim istaknutim imenima kao što su Ringo Starr iz Beatlesa i Keith Moon iz grupe The Who.

Wattsu je otkriven rak grla 2004. od kojeg se potpuno oporavio.

Povukao se s odgođene turneje Stonesa, zakazane za rujan 2021., jer se oporavljao od medicinskog zahvata.

'Jednom moj 'tajming' nije dobar. Radim naporno kako bih bio fit, ali danas sam prihvatio savjet stručnjaka da će to potrajati"', rekao je. Rolling Stones su posljednji put svirali na koncertu 'One World: Together At Home' u travnju 2020. Izveli su svoj klasik iz 1969. - 'You Can't Always Get What You Want'.

Watt se pridružio od kuće, svirajući 'zračne' bubnjeve.