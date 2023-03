Svi su željeli biti u njezinom društvu: Zrinka Cvitešić glavna zvijezda na reviji Roberta Severa

Odjevena u crne hlače i bijelu košulju, preko kojih je imala zavezani crni baloner, glumica Zrinka Cvitešić nije mogla proći nezapaženo na reviji dragog joj prijatelja

'Kao prvo, ne mogu se poistovjetiti s aspektom odrastanja bez ljubavi i osjećaja da moji bližnji nisu ponosni na mene jer sam odrastajući imala sve što mi je bilo potrebno. No mogu se poistovjetiti s trenutkom u kojem ti netko uništi snove. Imala sam 11 godina kada je počeo rat u Hrvatskoj. Morali smo napustiti obiteljsku kuću i pet godina živjeti kao izbjeglice. No bila sam borac i odlučila sam da imam dovoljno snage i talenta da bih došla do uspjeha. Moram reći i kako mi je bilo najteže skrivati emocije, biti hladna i zla. Tatiana je na mnoge načine potpuno drugačija od likova koje sam do sada igrala u karijeri.'