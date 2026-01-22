Svi se rugaju obitelji Beckham: Ove objave s društvenih mreža su za umrijeti od smijeha

Obiteljska drama Beckhamovih poprimila je još dramatičniji obrat... Brooklyn Beckham otvoreno je prozvao svoje roditelje uz žestoke tvrdnje da su ga željeli natjerati da se odrekne prava na vlastito prezime. Međutim, upućeni iz kruga Victorije Beckham sve to nazivaju 'čistom izmišljotinom' koja ju je duboko uznemirila.

Brooklynove izjave pokrenule su pravu buru komentara, ali i smiješnih videa na društvenim mrežama.

Većina objava inspirirana je dijelom teksta u kojem se Brooklyn žali na ples koji je morao otplesati s majkom: 'Mama mi je otela prvi ples sa suprugom, koji je bio isplaniran tjednima unaprijed uz romantičnu ljubavnu pjesmu. Pred 500 svadbenih gostiju Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto toga, tamo me čekala mama. Plesala je vrlo neprimjereno sa mnom pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije ili više poniženo', napisao je uzrujani sin Davida i Victorije.