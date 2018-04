Sve što trebate znati o vjenčanju koje će obilježiti ovu godinu

Javnost dugo nije pokazala zanimanje kakvo pratimo posljednjih nekoliko mjeseci, otkada su britanski princ Harry i njegova zaručnica Meghan Markle najavili vjenčanje za koje se već predviđa da će biti među top tri događaja 2018.

Slobodan radni dan Britancima

Nije iznimka to da se britanskom stanovništvu povodom kraljevskih vjenčanja osigurava slobodan radni dan kako bi svi mogli slaviti ovako važan događaj za cijelu zemlju. Palača je to učinila i davne 1973., kada su pred oltar stali princ Phillip i kraljica Elizabeta, potom 1981. godine, povodom vjenčanja princa Charlesa i princeze Diane, a isto je odlučeno i 2011., kada smo svjedočili ulasku Kate Middleton i princa Williama u bračnu zajednicu. No ovogodišnje kraljevsko vjenčanje američke glumice i princa Harryja i u ovome se razlikuje jer, kao što je spomenuto, pada u subotu, koja je za većinu stanovništva ionako neradan dan. Međutim radno vrijeme svih pubova i klubova u zemlji će se produžiti. 'Nadamo se da će to omogućiti svim ljudima da produže svoje zabave i okupljanja koja će označiti ovaj poseban trenutak za Britaniju', istaknuli su glasnogovornici dvora.

Posebno mjesto vjenčanja

Za razliku od starijeg brata Williama, koji se oženio u Westminsterskoj opatiji, nešto skromniji Harry odabrao je dvorac Windsor u široj okolici Londona, koji može primiti ukupno 800 uzvanika. Upravo tamo točno u podne započet će ceremonija vjenčanja britanskog prijestolonasljednika i nekadašnje glumice. U istoj je crkvi princ Harry davne 1984., kao tromjesečna beba, primio sakrament krštenja.

‘Ovo vjenčanje će kao i sva dosadašnja biti ispunjeno radošću i veseljem te želimo da preslika osobnosti mladoženje i mladenke. Par naravno želi i da taj dan bude poseban trenutak u kojem će slaviti s najbližim prijateljima i obitelji, no isto tako žele što više uključiti javnost u sve ovo’, objavio je nedavno privatni tajnik princa Harryja te dodao kako su budući supružnici odlučili pozvati 2640 sugrađana, što uključuje učenike osnovnih škola, humanitarce te sve ostale koji zadovolje kriterije onih što biraju kandidate.

Nakon što izmijene zavjete pred Bogom i narodom mladenci će se provozati u zlatnoj kraljevskoj kočiji i pozdraviti sve okupljene oko posjeda Windsor. Potom slijedi njihov dolazak u svečanu dvoranu samog dvorca, u kojoj će biti organizirana večera za 500-tinjak gostiju. Kao šećer na kraju dolazi zabava za mlade, a šuška se da će nastupiti dva velika glazbena imena - Elton John i Ed Sheeran.