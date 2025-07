Ljubav cvjeta: Zbog ovoga se sve više nagađa o novom vjenčanju u kraljevskoj obitelji

Njihove zajedničke pojave na prestižnim kraljevskim događanjima – od konjičkih utrka u Ascotu, preko kraljevske lože na Wimbledonu, pa do opuštenih razgovora s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom – potaknule su nagađanja da bi se uskoro mogla oglasiti još jedna kraljevska svadbena zvona te bi Peter Phillips i Harriet Sperling mogli ugledati pred oltarom.

Nova pravila u kraljevskoj obitelji

Za razliku od vremena kraljice Elizabete II., kada je vrijedilo strogo pravilo 'no ring, no bring' – bez prstena, nema pozivnice – kralj Charles III. očito njeguje nešto opušteniji pristup obiteljskom protokolu. U eri kraljice, ovakva razina prisutnosti u kraljevskom okruženju jasno bi upućivala na zaruke, no danas se sve više tumači i kao znak promijenjene, suvremenije obiteljske dinamike.