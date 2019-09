'Sve grijehe piši na mene' emotivna je glazbena priča i zahvala ljubavi

Skromnost je njegova vrlina, a glazbeni talent neupitan. Zadarski glazbenik Boris Rogoznica svoj put na sceni gradi polako, ali sigurno. Sve njegove pjesme emotivne su priče, u kojima se većina lako prepoznaje

Upravo to, Boris nam pruža sa svojom novom skladbom 'Sve grijehe piši na mene', svojevrsnom zahvali ljubavi i potpori, koju bi većina trebala imati i pružati u vezama. Kroz jednostavnu, ali istovremeno pozitivnu, razigranu i rasplesanu podlogu, Boris nas vodi na još jedno zavodljivo glazbeno putovanje. 'Imam osjećaj kao da sam cijeli život čekao na ovu pjesmu. Kada sam je prvi put čuo, neki glas mi je rekao: "To je to, to je pjesma tvog života!"', kaže Boris.