Što u novoj godini čeka princeze Beatrice i Eugenie nakon skandala u kraljevskoj obitelji

U jeku skandala koji su obilježili kraj godine za obitelj York, princeze Beatrice i Eugenie u novu godinu ulaze s oprezom, ali i jasnom potporom kraljevske obitelji, nastojeći sačuvati vlastiti ugled i učvrstiti svoje mjesto unutar monarhije unatoč teretu obiteljskih kontroverzi
Nakon burne i teške godine za obitelj York, princeze Beatrice i Eugenie ulaze u novo poglavlje pod povećalom javnosti, ali i uz jasne signale podrške kraljevske obitelji. Iako su skandali njihovih roditelja snažno odjeknuli u javnosti i uzdrmali odnose unutar palače, čini se da sestre uspijevaju očuvati vlastiti ugled i pronaći stabilno mjesto unutar monarhije. Nova godina za njih ne znači samo distanciranje od negativnih naslova, već i oprezno jačanje vlastitih uloga, kako u javnom, tako i u privatnom životu.
Godina skandala i jasna poruka palače
Princ Andrew Mountbatten-Windsor i njegova bivša supruga Sarah Ferguson zasigurno neće pamtiti 2025. godinu po dobrome. Niz skandala, kulminirajući javnim pritiskom i reakcijom palače, doveo je do toga da je Andrew u listopadu ostao bez svih kraljevskih titula i počasti te morao napustiti Royal Lodge u Windsoru. Iako je odbacio sve optužbe povezane s Jeffreyjem Epsteinom, bivši vojvoda od Yorka pristao je prestati koristiti svoju titulu i u potpunosti se povukao iz javnog života. Božić u Sandringhamu proveo je daleko od ostatka obitelji, što je protumačeno kao jasan znak udaljavanja kraljevske kuće od njegova imena.
Ni Sarah Ferguson nije izbjegla posljedice. Otkrivanje e-maila iz 2011. godine, u kojem Epsteina naziva bliskim prijateljem i ispričava mu se zbog javnog ograđivanja, izazvalo je snažnu osudu javnosti. Unatoč tvrdnjama njezina tima da je poruka bila pokušaj sprječavanja pravne tužbe, sedam humanitarnih organizacija prekinulo je suradnju s Ferguson, a ona se morala odreći i počasne titule vojvotkinje od Yorka.
Za razliku od roditelja, Beatrice i Eugenie poslale su snažnu poruku stabilnosti. Njihovo pojavljivanje na božićnoj službi u crkvi St Mary Magdalene na imanju Sandringham, okružene ostalim članovima kraljevske obitelji, jasno je pokazalo da i dalje imaju svoje mjesto unutar monarhije. Iako su postojale špekulacije da se možda neće pojaviti, njihov dolazak protumačen je kao znak povjerenja i podrške kralja Charlesa.
Oprezni povratak u javnost
Kralj Charles, prema navodima izvora bliskih palači, i dalje gaji posebnu naklonost prema Beatrice i Eugenie, koje su deveta i dvanaesta u redu za prijestolje. Jasno je dao do znanja da ne želi da kćeri princa Andrewa snose posljedice zbog postupaka svojih roditelja. Poziv na božićno okupljanje u Sandringhamu to je samo dodatno potvrdio.
Kraljevski stručnjaci smatraju da je njihova trenutačna strategija promišljena suzdržanost. Beatrice i Eugenie imaju vlastite karijere, obitelji i humanitarne projekte, redovito sudjeluju na kraljevskim događanjima, ali ne primaju sredstva poreznih obveznika, što im daje veću slobodu u oblikovanju javne uloge.
Posljednjih mjeseci obje su sestre napravile oprezne korake prema povratku uobičajenim obvezama. Princeza Beatrice u studenome je javno govorila o iskustvu majčinstva u podcastu humanitarne organizacije Borne, čija je pokroviteljica, dok je princeza Eugenie preuzela novu mentorsku ulogu u okviru King’s Foundationa, javno podržavši rad kralja Charlesa. Istaknula je kako joj je posebno zadovoljstvo surađivati s mladim umjetnicima i kreativcima, s obzirom na njezinu dugogodišnju strast prema umjetnosti.
U privatnom životu nastoje očuvati obiteljske veze. Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank prisustvovali su krštenju Beatricine kćeri Athene početkom prosinca, događaju koji je privukao pozornost jer su mu, unatoč svemu, prisustvovali i Andrew i Sarah. Iako odnosi nisu idealni, izvori tvrde da Beatrice nije željela uskratiti ocu priliku da bude uz svoje unuke.
Unatoč izazovima, budućnost sestara York izgleda stabilnije nego što se donedavno činilo. Prema pisanju britanskih medija, kralj Charles i princ Andrew navodno su postigli dogovor kojim se Beatrice i Eugenie omogućuje zadržavanje titula te preuzimanje novih javnih uloga. Beatrice je već imenovana državnom savjetnicom, što joj daje pravo da po potrebi zamjenjuje kralja, a nedavno je postala i zamjenica pokrovitelja organizacije Outward Bound Trust.