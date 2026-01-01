Što u novoj godini čeka princeze Beatrice i Eugenie nakon skandala u kraljevskoj obitelji

U jeku skandala koji su obilježili kraj godine za obitelj York, princeze Beatrice i Eugenie u novu godinu ulaze s oprezom, ali i jasnom potporom kraljevske obitelji, nastojeći sačuvati vlastiti ugled i učvrstiti svoje mjesto unutar monarhije unatoč teretu obiteljskih kontroverzi

Nakon burne i teške godine za obitelj York, princeze Beatrice i Eugenie ulaze u novo poglavlje pod povećalom javnosti, ali i uz jasne signale podrške kraljevske obitelji. Iako su skandali njihovih roditelja snažno odjeknuli u javnosti i uzdrmali odnose unutar palače, čini se da sestre uspijevaju očuvati vlastiti ugled i pronaći stabilno mjesto unutar monarhije. Nova godina za njih ne znači samo distanciranje od negativnih naslova, već i oprezno jačanje vlastitih uloga, kako u javnom, tako i u privatnom životu.

Godina skandala i jasna poruka palače Princ Andrew Mountbatten-Windsor i njegova bivša supruga Sarah Ferguson zasigurno neće pamtiti 2025. godinu po dobrome. Niz skandala, kulminirajući javnim pritiskom i reakcijom palače, doveo je do toga da je Andrew u listopadu ostao bez svih kraljevskih titula i počasti te morao napustiti Royal Lodge u Windsoru. Iako je odbacio sve optužbe povezane s Jeffreyjem Epsteinom, bivši vojvoda od Yorka pristao je prestati koristiti svoju titulu i u potpunosti se povukao iz javnog života. Božić u Sandringhamu proveo je daleko od ostatka obitelji, što je protumačeno kao jasan znak udaljavanja kraljevske kuće od njegova imena. Ni Sarah Ferguson nije izbjegla posljedice. Otkrivanje e-maila iz 2011. godine, u kojem Epsteina naziva bliskim prijateljem i ispričava mu se zbog javnog ograđivanja, izazvalo je snažnu osudu javnosti. Unatoč tvrdnjama njezina tima da je poruka bila pokušaj sprječavanja pravne tužbe, sedam humanitarnih organizacija prekinulo je suradnju s Ferguson, a ona se morala odreći i počasne titule vojvotkinje od Yorka.

Za razliku od roditelja, Beatrice i Eugenie poslale su snažnu poruku stabilnosti. Njihovo pojavljivanje na božićnoj službi u crkvi St Mary Magdalene na imanju Sandringham, okružene ostalim članovima kraljevske obitelji, jasno je pokazalo da i dalje imaju svoje mjesto unutar monarhije. Iako su postojale špekulacije da se možda neće pojaviti, njihov dolazak protumačen je kao znak povjerenja i podrške kralja Charlesa. Oprezni povratak u javnost Kralj Charles, prema navodima izvora bliskih palači, i dalje gaji posebnu naklonost prema Beatrice i Eugenie, koje su deveta i dvanaesta u redu za prijestolje. Jasno je dao do znanja da ne želi da kćeri princa Andrewa snose posljedice zbog postupaka svojih roditelja. Poziv na božićno okupljanje u Sandringhamu to je samo dodatno potvrdio. Kraljevski stručnjaci smatraju da je njihova trenutačna strategija promišljena suzdržanost. Beatrice i Eugenie imaju vlastite karijere, obitelji i humanitarne projekte, redovito sudjeluju na kraljevskim događanjima, ali ne primaju sredstva poreznih obveznika, što im daje veću slobodu u oblikovanju javne uloge.

Posljednjih mjeseci obje su sestre napravile oprezne korake prema povratku uobičajenim obvezama. Princeza Beatrice u studenome je javno govorila o iskustvu majčinstva u podcastu humanitarne organizacije Borne, čija je pokroviteljica, dok je princeza Eugenie preuzela novu mentorsku ulogu u okviru King’s Foundationa, javno podržavši rad kralja Charlesa. Istaknula je kako joj je posebno zadovoljstvo surađivati s mladim umjetnicima i kreativcima, s obzirom na njezinu dugogodišnju strast prema umjetnosti. U privatnom životu nastoje očuvati obiteljske veze. Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank prisustvovali su krštenju Beatricine kćeri Athene početkom prosinca, događaju koji je privukao pozornost jer su mu, unatoč svemu, prisustvovali i Andrew i Sarah. Iako odnosi nisu idealni, izvori tvrde da Beatrice nije željela uskratiti ocu priliku da bude uz svoje unuke.

