Ona je posebna žena u životu princa Williama i Kate; dali su joj i kraljevsko odlikovanje

Dadilja djece princa Williama i princeze Kate, koja je već 11 godina neizostavan dio njihove obitelji, uskoro će biti službeno nagrađena za svoj predani rad

Maria Teresa Turrion Borrallo, dugogodišnja dadilja princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, našla se na novogodišnjem popisu kraljevskih odlikovanja te će primiti Kraljevsku viktorijansku medalju (srebrnu) za zasluge u službi princa i princeze od Walesa.

S kraljevskom obitelji više od deset godina Španjolska dadilja zaposlena je u obitelji još od 2014. godine, a njezin profesionalizam, diskrecija i dugogodišnja predanost djeci nisu prošli nezapaženo. Maria Teresa Turrion Borrallo školovana je na prestižnom Norland Collegeu, elitnoj ustanovi za obrazovanje dadilja u Velikoj Britaniji. S obitelji Wales surađuje i u privatnim trenucima i tijekom javnih događanja. Javnost ju je prvi put zapazila 2017. godine, kada je u prepoznatljivoj smeđe-bijeloj Norland uniformi brinula o princu Georgeu i princezi Charlotte na vjenčanju Pippe Middleton.

Posljednji put viđena je sredinom prosinca, kada se nalazila u automobilu princa Williama prilikom povratka s tradicionalnog božićnog ručka kraljevske obitelji u Buckinghamskoj palači, koji je organizirao kralj Charles. Nagrade vozaču i članovima medicinskog tima Novogodišnji popis odlikovanja, objavljen 29. prosinca, obuhvatio je i druge članove kraljevskog osoblja. Među nagrađenima su i članovi medicinskog tima kralja Charlesa, uključujući njegovog oftalmologa profesora Philipa Anthonyja Blooma, putujućeg liječnika profesora Charlesa Deakina te plastičnog kirurga Simona Ecclesa, koji su imenovani poručnicima Kraljevskog viktorijanskog reda.

Novi dom princa Williama i Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: EPA/montaža Neven Bučević

Također, Kraljevsku viktorijansku medalju (srebrnu) primio je i Scott Robin Bishop, vozač princa Williama i princeze Kate. Što je novogodišnji popis odlikovanja? Novogodišnji popis odlikovanja dodjeljuje priznanja osobama iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva, ali i dijelova Commonwealtha, za izniman doprinos u područjima umjetnosti, sporta, humanitarnog rada i javne službe. Odluke donosi neovisni odbor, a zatim ih potvrđuju britanski premijer i monarh. Odlikovanja uključuju viteške titule, dame, kao i priznanja poput CBE-a, OBE-a i MBE-a.