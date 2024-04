Tarik Filipović otkrio da radi na novom projektu - stiže megakviz s nagradom od milijun eura

Tarik Filipović , kazališni i filmski glumac i omiljeni voditelj kviza 'Tko želi biti milijunaš' gostujući u talk showu ' U svom filmu' kod Tončice Čeljuske prisjetio s kako je kao student preživljavao radeći razne poslove. 'Snalazili smo se kako smo znali, nismo imali ništa. Zato sam radio i u autopraonici, i kao ulični prodavač novina, kao konobar… tad sam najviše zaradio,' ispričao je Tarik dodajući kako su u to vrijeme on i sestra živjeli s njezinom prijateljicom u podstanarskom stanu, bio je rat, a roditelje nije vidio četiri godine.

'Zahvalan sam mojoj starijoj sestri Emini koja me, nakon neuspješnih pokušaja da postanem vrhunski sportaš, odvela u Dječje kazalište u Zenici u kojem je ona već bila zvijezda, i zbog koje sam danas to što jesam ,' rekao je iskreno Tarik.

'Doista ne bih tako dugo radio 'Milijunaša' da mi to nije veliki gušt i da mogu krenuti ispočetka, opet bih sve učinio isto. Ali da, jednom me naš slavni redatelj zamislio u glavnoj ulozi u svom filmu. Već smo počeli raditi i probna snimanja kad mi se zahvalio i rekao da se boji da će ta moja voditeljska slava pojesti ulogu. Nisam to shvaćao u tom trenutku, ali sam počeo razmišljati – pa mnogo više ljudi gleda televiziju nego li što idu u kazalište. Često mi govore ljudi da sam im bolji voditelj nego li glumac, a kad ih pitam u kojoj su me ulozi gledali, kažu da nisu bili ni na jednoj mojoj predstavi,' ispričao je.

U proteklih 20 godina Tarik je vodio i kvizove 'Jedan protiv sto', pa 'Sve u sedam', zatim i 'Potjeru'. A gostujući kod Tončice Čeljusje najavio je i da uskoro s Joškom Lokasom kreće u novi projekt, megakviz na razini regije s nagradom od milijun eura.

'Joško i ja veće dugo maštamo o tome da napravimo jedan mega kviz i da konačno vidimo tko je u regiji, nazovimo to tako, najjači kvizaš. Mislim da će to biti izazov i našim najboljim kvizašima u Hrvatskoj, ali ćemo pružiti priliku i ljudima iz Srbije, BiH, Slovenije, Crne Gore, odnosno sa sličnog govornog područja da pokažu mišiće. Najbolji nosi sve, to nam je cilj. Zamišljen je kao Liga prvaka, na ispadanje, a prvi put će voditi i dva voditelja – Joško Lokas i ja', najavio je Filipović dodajući kako se nada da će taj projekt konačno prikovati veliki broj ljudi pred televiziju koja se sve manje gleda,' rekao je Tarik o novom projektu kojeg sprema.